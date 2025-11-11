كهرباء لبنان: عزل مخرج الكنيسة محطة القبيّات لتأهيله

Advertisement

أعلنت أنه سيتم عزل مخرج الكنيسة العائد لمحطة القبيّات، وذلك للقيام بأعمال تأهيل وصيانة على المخرج المذكور، وذلك اعتباراً من تاريخ 27/10/2025 ولغاية 12/01/2026، وذلك يومياً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الخامسة عصراً.ستعمل مؤسسة قدر الإمكان على تعويض المناطق المتأثرة ضمن الإمكانات المتاحة وحسب توفر التغذية خلال فترة الأشغال.