لبنان
كهرباء لبنان: عزل مخرج الكنيسة محطة القبيّات لتأهيله
Lebanon 24
11-11-2025
|
01:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
مؤسسة كهرباء لبنان
أنه سيتم عزل مخرج الكنيسة العائد لمحطة القبيّات، وذلك للقيام بأعمال تأهيل وصيانة على المخرج المذكور، وذلك اعتباراً من تاريخ 27/10/2025 ولغاية 12/01/2026، وذلك يومياً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الخامسة عصراً.
ستعمل مؤسسة
كهرباء لبنان
قدر الإمكان على تعويض المناطق المتأثرة ضمن الإمكانات المتاحة وحسب توفر التغذية خلال فترة الأشغال.
