لبنان

كهرباء لبنان: عزل مخرج الكنيسة محطة القبيّات لتأهيله

Lebanon 24
11-11-2025 | 01:27
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنه سيتم عزل مخرج الكنيسة العائد لمحطة القبيّات، وذلك للقيام بأعمال تأهيل وصيانة على المخرج المذكور، وذلك اعتباراً من تاريخ 27/10/2025 ولغاية 12/01/2026، وذلك يومياً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الخامسة عصراً.
ستعمل مؤسسة كهرباء لبنان قدر الإمكان على تعويض المناطق المتأثرة ضمن الإمكانات المتاحة وحسب توفر التغذية خلال فترة الأشغال.
