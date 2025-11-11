Advertisement

لبنان

العين على شمال الليطاني

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
11-11-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1440765-638984466331175310.webp
Doc-P-1440765-638984466331175310.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يبدو ان العمليات الإسرائيلية التي تكثّفت في الأيام الأخيرة شمال نهر الليطاني تحمل رسائل واضحة وحاسمة في آن واحد.
Advertisement
فبعدما حسمت اسرائيل عملياً ملف جنوب الليطاني، من حيث سلم سلاح حزب الله، يبدو أنها تتجه اليوم إلى توسيع نطاق استهدافها نحو الشمال، في محاولة لضرب القدرات العسكرية لـ"الحزب" في تلك المنطقة.
وبحسب مصدر متابع فان "هذا التحوّل في تموضع العمليات يوحي بأن إسرائيل لم تعد تكتفي بالتصعيد الموضعي، بل انتقلت إلى مرحلة جديدة عنوانها استباق أي تهديد محتمل وتعطيل خطوط الدعم والتموين، في مؤشر إلى رغبة فعلية بتغيير قواعد الاشتباك وتوسيع مساحة الضغط العسكري شمال الليطاني.."
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
سلام: هناك تقدم كبير في منع تهريب السلاح والمخدرات وانتشار أكبر للجيش في شمال الليطاني
lebanon 24
11/11/2025 12:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24
إعادة الاعمار شمال الليطاني؟
lebanon 24
11/11/2025 12:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات متعددة الجنسيات لنزع السلاح شمال الليطاني
lebanon 24
11/11/2025 12:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24
يحلق الطيران المسيّر الاسرائيلي وبشكل مكثف في اجواء قرى وبلدات شمال شرق صور وخصوصاً البلدات الواقعة على طول ضفتي الليطاني من القاسمية وصولاً حتى طيرفلسيه على علو منخفض (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
11/11/2025 12:05:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

نهر الليطاني

الإسرائيلية

الإسرائيلي

حزب الله

إسرائيل

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-11-11
05:00 | 2025-11-11
04:57 | 2025-11-11
04:17 | 2025-11-11
04:12 | 2025-11-11
04:02 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24