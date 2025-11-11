العين على شمال الليطاني

Advertisement

يبدو ان العمليات التي تكثّفت في الأيام الأخيرة شمال تحمل رسائل واضحة وحاسمة في آن واحد.فبعدما حسمت اسرائيل عملياً ملف جنوب ، من حيث سلم سلاح ، يبدو أنها تتجه اليوم إلى توسيع نطاق استهدافها نحو ، في محاولة لضرب القدرات العسكرية لـ"الحزب" في تلك المنطقة.وبحسب مصدر متابع فان "هذا التحوّل في تموضع العمليات يوحي بأن لم تعد تكتفي بالتصعيد الموضعي، بل انتقلت إلى مرحلة جديدة عنوانها استباق أي تهديد محتمل وتعطيل خطوط الدعم والتموين، في مؤشر إلى رغبة فعلية بتغيير قواعد الاشتباك وتوسيع مساحة الضغط العسكري شمال الليطاني.."