بعد حادثة الاعتداء بالضرب على احد الاشخاص من قبل مرافق احد مستشاريه.. توضيح من مكتب ميقاتي

Advertisement

صدر عن البيان الاتي:"ان يدين ويستهجن الفيديو الذي يوثق حادثة الاعتداء بالضرب على احد الاشخاص من قبل مرافق احد مستشاريه. وبطلب من دولة الرئيس تم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لاحالة المعتدي والملف برمته على الذي باشر تحقيقاته في الملف واوقف الشخص المعني.كما يجدد دولة الرئيس التأكيد أن هذا التصرف الفردي المدان، لا يمت بصلة الى القواعد والاخلاقيات التي يتحلى بها العاملون في " ".