لبنان

بعد حادثة الاعتداء بالضرب على احد الاشخاص من قبل مرافق احد مستشاريه.. توضيح من مكتب ميقاتي

Lebanon 24
11-11-2025 | 01:33
صدر عن مكتب الرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي:
"ان دولة الرئيس يدين ويستهجن الفيديو الذي يوثق حادثة الاعتداء بالضرب على احد الاشخاص من قبل مرافق احد مستشاريه. وبطلب من دولة الرئيس تم اتخاذ  الاجراءات القانونية المناسبة لاحالة المعتدي والملف برمته على القضاء الذي باشر تحقيقاته في الملف واوقف الشخص المعني. 
كما يجدد دولة الرئيس التأكيد أن هذا التصرف الفردي المدان، لا يمت بصلة الى القواعد والاخلاقيات التي يتحلى بها العاملون في "مجموعة ميقاتي".


جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24