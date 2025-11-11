رفع سقف السحوبات قريبا.. ماذا عن إعادة الودائع؟

Advertisement

أكّد حاكم مؤخرا أن هدف "المركزي" إعادة الودائع لأصحابها، رافضا التمييز بين صغار المودعين والكبار منهم، مشيرًا إلى "أن إعطاء الأولوية للصغار يعود إلى أن قدرتهم على التحمّل أضعف".وفي هذا السياق، أبدى والمالي الدكتور عبر "" تشاؤمه بشأن الوضع المالي الحالي لاسيما بعد عودة الوفد اللبناني من واختلاف وجهات النظر بين حاكم مصرف والطبقة السياسية، إضافة إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد من الأميركية إلى والذي دعا فيها لبنان إلى ضبط اقتصاده النقدي.واعتبر ان "لا خيار أمام حاكم "المركزي" سوى رفع سقف السحوبات وفق التعاميم السابقة"، أما في ما يتعلق بإعادة الودائع فيُصر سعيد على ان تعاد الودائع ما دون الـ 100 ألف دولار نقدا وبسرعة أما الودائع ما فوق الـ 100 ألف دولار فستخضع لآليات المحاسبة والتدقيق وهذا ربما ما يزعج الطبقة السياسية".ولفت إلى ان "الدخول في تدقيق مالي مصرفي بشأن الودائع الكبيرة قد يأخذ جدلا كبيرا والبديل إعطاء المودعين صكوكا او سندات شرط عدم التصرف بها لمدة 3 سنوات ".وختم بالقول: "الوضع المالي صعب ولا خير وكل الأمور مرتبطة بقانون المالية الذي يبدو انه لن يبصر النور قريبا" .