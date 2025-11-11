Advertisement

لبنان

ارتفاع في اسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد

Lebanon 24
11-11-2025 | 02:01
ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 7 آلاف ليرة والمازوت 25 ألف ليرة والغاز 8 آلاف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 1.423.000 ليرة لبنانية 
البنزين 98 أوكتان: 1.463.000 ليرة لبنانية 
المازوت: 1.393.000 ليرة لبنانية 
الغاز: 1.068.000 ليرة لبنانية 
 
