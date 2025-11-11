لمزاولتهما العمل من دون ترخيص.. ختم مركزَي تجميل في النبطية بالشمع الأحمر

أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدّولة أنه واستكمالاً لجهودها في ضبط المخالفات المتعلقة بسلامة المواطنين، قامت دوريّة من الإقليميّة – في ، وبالتنسيق مع مصلحة الصحّة، بختم مركزَي تجميل بالشمع الأحمر في ، بعد أن تبيّن أنّهما يمارسان نشاطهما دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك بناءً لإشارة المختصّ.

