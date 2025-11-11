Advertisement

لبنان

لمزاولتهما العمل من دون ترخيص.. ختم مركزَي تجميل في النبطية بالشمع الأحمر

Lebanon 24
11-11-2025 | 02:18
أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدّولة أنه واستكمالاً لجهودها في ضبط المخالفات المتعلقة بسلامة المواطنين، قامت دوريّة من مديرية الجنوب الإقليميّة – مكتب النبطية في أمن الدولة، وبالتنسيق مع مصلحة الصحّة، بختم مركزَي تجميل بالشمع الأحمر في مدينة النبطية، بعد أن تبيّن أنّهما يمارسان نشاطهما دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك بناءً لإشارة القضاء المختصّ.
مدينة النبطية

مديرية الجنوب

مكتب النبطية

الشمع الأحمر

أمن الدولة

مديرية ال

القضاء ا

05:00 | 2025-11-11
05:00 | 2025-11-11
04:57 | 2025-11-11
04:17 | 2025-11-11
04:12 | 2025-11-11
04:02 | 2025-11-11
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24