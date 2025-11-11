Advertisement

لبنان

ماذا سيجري في مرفأ بيروت؟ الجيش يوضح التفاصيل

Lebanon 24
11-11-2025 | 02:14
صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:
"ستقوم وحدات من الجيش بالاشتراك مع الهيئة الوطنية لتنفيذ إلتزامات لبنان تجاه الاتفاقيات الدولية وبالتعاون مع الإتحاد الأوروبي بتاريخي 11 و12 /11 /2025، اعتبارًا من الساعة 10.30 ولغاية الساعة 12.30 في مرفأ بيروت، بإجراء مناورة بعنوان "أرز 2025" حول إعداد وتنفيذ سيناريوهات لمحاكاة الرد والمجابهة في حالات الطوارئ التي تنضوي على المواد الكيميائية والإشعاعية في البيئة المرفئية.

تتخلل المناورة رمايات بواسطة الأسلحة الخفيفة واستعمال قنابل صوتية ودخانية.

لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورَين أعلاه".
