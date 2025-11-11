ماذا سيجري في مرفأ بيروت؟ الجيش يوضح التفاصيل

صدر عن قيادة الجيش- البيان الآتي:

"ستقوم وحدات من الجيش بالاشتراك مع لتنفيذ إلتزامات تجاه وبالتعاون مع الإتحاد بتاريخي 11 و12 /11 /2025، اعتبارًا من الساعة 10.30 ولغاية الساعة 12.30 في مرفأ ، بإجراء مناورة بعنوان "أرز 2025" حول إعداد وتنفيذ سيناريوهات لمحاكاة الرد والمجابهة في حالات الطوارئ التي تنضوي على والإشعاعية في البيئة المرفئية.



تتخلل المناورة رمايات بواسطة الأسلحة الخفيفة واستعمال قنابل صوتية ودخانية.



لذا تدعو المواطنين وأصحاب مراكب الصيد، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورَين أعلاه".