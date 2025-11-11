26
لبنان
كركي ادّعى على مؤسسة وخمسة أجراء وهميين: لن نتهاون مع أي احتيال
Lebanon 24
11-11-2025
|
04:12
photos
أعلنت مديرية العلاقات العامة في
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
، أن الصندوق يشكّل نموذجًا للمؤسسة الوطنية التي تسعى بثبات لأن تكون رائدة وفعّالة في خدمة المواطنين، مرتكزًا على قطبين أساسيين يضمنان استمراريته وقوته. القطب الأول يتمثل في توسيع نطاق التقديمات وتحسينها، وقد تجلّى مؤخرًا برفع نسبة تغطية المستلزمات الطبية إلى 90%، تعزيزًا لالتزام الصندوق بتطوير خدماته الصحية والاجتماعية. أما القطب الثاني فهو الرقابة الداخلية والخارجية الصارمة تحت إشراف
المدير العام
محمد كركي، والتي تمثل خط الدفاع الأول عن أموال الصندوق وحقوق المضمونين، بما يعزز مبادئ الشفافية والنزاهة ويضمن الاستدامة المالية للمؤسسة".
وأضافت في بيان: "في إطار هذه السياسة، وبناءً على إحالة من
وزارة العمل
للتثبت من أوضاع إحدى المؤسسات، باشرت مديرية التفتيش والمراقبة إجراءاتها الميدانية والفنية فورًا، وأسفرت عن شطب خمسة أجراء وهميين من سجلات الصندوق ومطالبتهم بإعادة كل التقديمات المدفوعة عنهم دون وجه حق. كما ألزمت المؤسسة بالكشف عن أجيرَين غير مصرح بهما سابقًا، مع تكليفها بمبلغ يقارب 172 مليون
ليرة لبنانية
عن اشتراكات غير مصرح بها".
وتابع البيان: "ولم يكتفِ المدير العام بالإجراءات الإدارية، بل أعطى توجيهاته إلى مصلحة
القضايا
في الصندوق لتقديم الادعاء أمام
النيابة العامة
المالية ضد صاحب المؤسسة المخالفة والأجراء الوهميين، بالإضافة إلى أي طرف يثبت تورطه في الجرائم، وقد سجّلّت الشكوى تحت الرقم 4435 بتاريخ 24/10/2025".
وفي السياق، أكد كركي أن الصندوق لن يتوانى عن اتخاذ أقسى التدابير ضد أي محاولة احتيال أو تزوير أو تلاعب يمس حقوق المضمونين، مشيدًا بالتعاون الوثيق مع وزارة العمل، وداعيًا جميع المؤسسات إلى الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة لتفادي الملاحقات والعقوبات.
بكمين محكم.. توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات
Lebanon 24
بكمين محكم.. توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات
08:20 | 2025-11-11
11/11/2025 08:20:09
Lebanon 24
Lebanon 24
العدوّ الإسرائيليّ يُواصل بناء الجدار الاسمنتي على الحدود مع لبنان
Lebanon 24
العدوّ الإسرائيليّ يُواصل بناء الجدار الاسمنتي على الحدود مع لبنان
08:09 | 2025-11-11
11/11/2025 08:09:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الكتائب: الحياد هو الطريق الوحيد إلى استقرار لبنان الدائم
Lebanon 24
الكتائب: الحياد هو الطريق الوحيد إلى استقرار لبنان الدائم
08:08 | 2025-11-11
11/11/2025 08:08:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الخوف من توسّع رقعة الحرب يزداد... هل يجب البدء بتخزين المواد الغذائية؟
Lebanon 24
الخوف من توسّع رقعة الحرب يزداد... هل يجب البدء بتخزين المواد الغذائية؟
08:00 | 2025-11-11
11/11/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنجاز مشروع قانون الإعلام وإقرار هيئة وطنية مستقلة للإعلام
Lebanon 24
إنجاز مشروع قانون الإعلام وإقرار هيئة وطنية مستقلة للإعلام
07:59 | 2025-11-11
11/11/2025 07:59:10
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
Lebanon 24
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
16:00 | 2025-11-10
10/11/2025 04:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة... رحيل فنان شهير عن 45 عاماً
10:34 | 2025-11-10
10/11/2025 10:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
13:58 | 2025-11-10
10/11/2025 01:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
Lebanon 24
لنزع السلاح... ماذا عرضت أميركا على لبنان؟
09:01 | 2025-11-10
10/11/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيناريو رعب" من لبنان أخاف إسرائيل.. لم يتحقّق وصحيفة تكشفه
Lebanon 24
"سيناريو رعب" من لبنان أخاف إسرائيل.. لم يتحقّق وصحيفة تكشفه
11:00 | 2025-11-10
10/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
11/11/2025 15:26:15
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
11/11/2025 15:26:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
11/11/2025 15:26:15
Lebanon 24
Lebanon 24
