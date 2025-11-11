Advertisement

لبنان

بالصور: ممثلون عن السفارة البريطانية يزورون مقابر الجنود البريطانيين في مدينة الميناء

11-11-2025 | 04:17
قام ممثلون عن السفارة البريطانية في لبنان، يرافقهم الملحق العسكري، بزيارة إلى مقابر الجنود البريطانيين في مدينة الميناء، حيث وُضع إكليل من الزهر على قبور الجنود، بحضور ممثل قائد الجيش اللبناني، قائد منطقة الشمال العميد الركن باسم الأحمدية.
وخلال الزيارة، قُدِّم إكليل تذكاري باسم قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، تقديراً للعلاقات الودية والتعاون القائم بين البلدين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وتأتي هذه الزيارة في إطار عادة سنوية تنظمها السفارة البريطانية تكريماً لذكرى الجنود الذين سقطوا خلال الحرب.


