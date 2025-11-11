سلام استقبل وفدا من المركز الإسلامي – عائشة بكار والنائب سليمان

Advertisement

استقبل نواف سلام اليوم في السرايا وفدا من المركز الإسلامي – عائشة بكار برئاسة المهندس علي نور الدين عساف وحضور رئيس المحاكم الشرعية السنية القاضي الدكتور الشيخ محمد عساف وأعضاء الهيئة الإدارية للمركز الإسلامي.استعرض الوفد خلال اللقاء مسيرة المركز منذ تأسيسه، والدور الذي يؤديه في المجالات الثقافية والاجتماعية والصحية والخيرية والدينية، إضافةً إلى المشاريع المستقبلية التي يعتزم المركز تنفيذها خدمةً لأبناء العاصمة.كما دار البحث حول الأوضاع العامة في البلاد، ولا سيما الاقتصادية والمعيشية والخدماتية منها، وتمّ التطرّق إلى أوضاع مدينة واحتياجاتها الإنمائية، وسبل دعم مؤسساتها وتفعيل دورها كمركزٍ وطنيّ جامع يحتضن التنوع اللبناني بكل مكوّناته.وأشاد الوفد بالجهود التي يبذلها في سبيل تعزيز الاستقرار والنهوض بالإدارة العامة وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكّدًا دعمه الكامل له ولما يقوم به من خطوات إصلاحية تصبّ في مصلحة الوطن والمواطن.وفي ختام اللقاء، تمنّى الوفد لدولة الرئيس دوام الصحة والتوفيق والنجاح في أداء مهامه الوطنية.واستقبل الرئيس سلام النائب محمد سليمان وعرض معه المستجدات السياسية ومواضيع إنمائية خدماتية تتعلق بمنطقة .