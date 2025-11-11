Advertisement

لبنان

سلام استقبل وفدا من المركز الإسلامي – عائشة بكار والنائب سليمان

Lebanon 24
11-11-2025 | 05:25
A-
A+
Doc-P-1440860-638984608097034219.jpg
Doc-P-1440860-638984608097034219.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السرايا وفدا من المركز الإسلامي – عائشة بكار برئاسة المهندس علي نور الدين عساف وحضور رئيس المحاكم الشرعية السنية سماحة القاضي الدكتور الشيخ محمد عساف وأعضاء الهيئة الإدارية للمركز الإسلامي.
Advertisement
استعرض الوفد خلال اللقاء مسيرة المركز منذ تأسيسه، والدور الذي يؤديه في المجالات الثقافية والاجتماعية والصحية والخيرية والدينية، إضافةً إلى المشاريع المستقبلية التي يعتزم المركز تنفيذها خدمةً لأبناء العاصمة.
كما دار البحث حول الأوضاع العامة في البلاد، ولا سيما الاقتصادية والمعيشية والخدماتية منها، وتمّ التطرّق إلى أوضاع مدينة بيروت واحتياجاتها الإنمائية، وسبل دعم مؤسساتها وتفعيل دورها كمركزٍ وطنيّ جامع يحتضن التنوع اللبناني بكل مكوّناته.
وأشاد الوفد بالجهود التي يبذلها دولة الرئيس في سبيل تعزيز الاستقرار والنهوض بالإدارة العامة وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مؤكّدًا دعمه الكامل له ولما يقوم به من خطوات إصلاحية تصبّ في مصلحة الوطن والمواطن.
وفي ختام اللقاء، تمنّى الوفد لدولة الرئيس دوام الصحة والتوفيق والنجاح في أداء مهامه الوطنية.

النائب سليمان 

واستقبل الرئيس سلام النائب محمد سليمان وعرض معه المستجدات السياسية ومواضيع إنمائية خدماتية تتعلق بمنطقة عكار.
مواضيع ذات صلة
سلام استقبل وفدا نيابيا من "الوفاء للمقاومة" و"التنمية والتحرير" والنائب الصمد
lebanon 24
11/11/2025 18:31:40 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل وفداً من رابطة "كاريتاس" والتقى بالنائب عدنان طرابلسي
lebanon 24
11/11/2025 18:31:40 Lebanon 24 Lebanon 24
نواف سلام خلال تدشين شارع بإسم الرئيس سليم الحص في عائشة بكّار في بيروت: لحظة وفاء لرجل كبير أعاد النبل للحياة السياسية في لبنان
lebanon 24
11/11/2025 18:31:40 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل نقابة تجار الخضار والفاكهة بالمفرق ووفداً من بلديّات عكار
lebanon 24
11/11/2025 18:31:40 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

دولة الرئيس

المستقبل

الدينية

الإسلام

إسلامي

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:28 | 2025-11-11
11:20 | 2025-11-11
11:19 | 2025-11-11
11:11 | 2025-11-11
11:03 | 2025-11-11
11:00 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24