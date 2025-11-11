24
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
16
o
زحلة
17
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عليق من سيدني: لا إنتاج تحت القصف.. ولا كرامة بلا استقرار
Lebanon 24
11-11-2025
|
05:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
جاء حضور
رئيس الاتحاد
البترولي وليد عليق في
المؤتمر العالمي الرابع
للاتحاد الدولي للصناعات في سيدني ليجدد تأكيد الحركة العمالية في المنطقة على مطلب العدالة الاجتماعية والتحوّل العادل.
Advertisement
وتحدّث عليق باسم عمّال
لبنان
والمنطقة، مشيراً إلى أنّ بلداً عرف الحروب، لم يعرف عمّاله الانكسار، وأن قضية
فلسطين
وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتجويع وإبادة، إضافة إلى الاعتداءات على لبنان، تبقى في وجدان كل صاحب ضمير، مديناً هذه الجرائم بشدة.
وقال إن المشاركة في سيدني ليست حضوراً بروتوكولياً، بل تأكيد على أن صوت العمال لا تحدّه الحدود، وأن التضامن بين الشعوب لا تفصله المسافات. وأوضح أن التحولات العالمية في الطاقة والاقتصاد لا تمرّ على الجميع بالقدر نفسه، وأن عمّال المنطقة كانوا دائماً أول من يتحمّل الأعباء.
لذلك، فإن السلام العادل والعدالة الاجتماعية ليسا ترفاً، بل شرطاً أساسياً لأي إنتاج واستقرار وكرامة. وأكد أن التحوّل الطاقي يجب أن يكون عادلاً يراعي الإنسان قبل السوق.
وشدد عليق على ضرورة تجديد أدوات التنظيم النقابي بما يتناسب مع التحولات الرقمية، ووضع تشريعات واضحة تحمي حقوق العمال، وإفساح المجال أمام الشباب والنساء في مواقع القرار داخل النقابات.
وختم قائلاً إن صوت العامل أقوى من الرصاص، وإن الكرامة لا تُجزّأ ولا تُؤجّل، داعياً إلى سلام عادل وتحول عادل وعدالة اجتماعية شاملة.
مواضيع ذات صلة
عون: لا تنمية بلا سلام ولا سلام بلا عدالة ولا عدالة بلا حقوقِ الإنسان وفي طليعتِها الحقُ في الحياةِ بكرامة
Lebanon 24
عون: لا تنمية بلا سلام ولا سلام بلا عدالة ولا عدالة بلا حقوقِ الإنسان وفي طليعتِها الحقُ في الحياةِ بكرامة
11/11/2025 18:31:46
11/11/2025 18:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
في سيدني.. سلسلة لقاءات للوزيرة كرامي
Lebanon 24
في سيدني.. سلسلة لقاءات للوزيرة كرامي
11/11/2025 18:31:46
11/11/2025 18:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
خريس: لا تراجع عن خط الشهداء ولا تفريط بكرامة الوطن
Lebanon 24
خريس: لا تراجع عن خط الشهداء ولا تفريط بكرامة الوطن
11/11/2025 18:31:46
11/11/2025 18:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: لا حل ولا استقرار دائم في منطقتنا إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة
Lebanon 24
سلام: لا حل ولا استقرار دائم في منطقتنا إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة
11/11/2025 18:31:46
11/11/2025 18:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
المؤتمر العالمي الرابع
المؤتمر العالمي
رئيس الاتحاد
اتحاد الدول
النساء في
وليد علي
بروتوكول
فلسطين
تابع
قد يعجبك أيضاً
قبل انطلاق حملة الضبط... الأمن العام يمنح مهلة لتسوية أوضاع العمال الأجانب
Lebanon 24
قبل انطلاق حملة الضبط... الأمن العام يمنح مهلة لتسوية أوضاع العمال الأجانب
11:28 | 2025-11-11
11/11/2025 11:28:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الكتائب يزور كندا في هذا التاريخ
Lebanon 24
رئيس الكتائب يزور كندا في هذا التاريخ
11:20 | 2025-11-11
11/11/2025 11:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلان هام من الدفاع المدني.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
اعلان هام من الدفاع المدني.. هذا ما جاء فيه
11:19 | 2025-11-11
11/11/2025 11:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أصحاب المولدات بعد اجتماعهم في وزارة الاقتصاد: الحوار كان شفافاً وبنّاءً
Lebanon 24
أصحاب المولدات بعد اجتماعهم في وزارة الاقتصاد: الحوار كان شفافاً وبنّاءً
11:11 | 2025-11-11
11/11/2025 11:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال في جبيل يتطور إلى إطلاق نار... وشعبة المعلومات توقف الفاعل
Lebanon 24
إشكال في جبيل يتطور إلى إطلاق نار... وشعبة المعلومات توقف الفاعل
11:03 | 2025-11-11
11/11/2025 11:03:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
Lebanon 24
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
16:00 | 2025-11-10
10/11/2025 04:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
13:58 | 2025-11-10
10/11/2025 01:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع سقف السحوبات قريبا.. ماذا عن إعادة الودائع؟
Lebanon 24
رفع سقف السحوبات قريبا.. ماذا عن إعادة الودائع؟
02:15 | 2025-11-11
11/11/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
08:40 | 2025-11-11
11/11/2025 08:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
01:55 | 2025-11-11
11/11/2025 01:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:28 | 2025-11-11
قبل انطلاق حملة الضبط... الأمن العام يمنح مهلة لتسوية أوضاع العمال الأجانب
11:20 | 2025-11-11
رئيس الكتائب يزور كندا في هذا التاريخ
11:19 | 2025-11-11
اعلان هام من الدفاع المدني.. هذا ما جاء فيه
11:11 | 2025-11-11
أصحاب المولدات بعد اجتماعهم في وزارة الاقتصاد: الحوار كان شفافاً وبنّاءً
11:03 | 2025-11-11
إشكال في جبيل يتطور إلى إطلاق نار... وشعبة المعلومات توقف الفاعل
11:00 | 2025-11-11
حلّ يُنهي "حرب لبنان".. القصة في اتفاق عمره 76 عاماً
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
11/11/2025 18:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
11/11/2025 18:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
11/11/2025 18:31:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24