تعميم أوصاف جثة شاب تعرّض لحادث صدم... هل من يعرف عنه شيئاً؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ العامّـ البـلاغ التّالـي:بتاريخ 7-11-2025، تعرض رجل لحادث صدم في محلة ، ما أدى إلى وفاته. وهو في العقد الثالث من العمر، أسمر البشرة، متوسط البنية، طول قامته حوالي /170/ سنتم، شعره أسود، ذو لحية، وعسلي العينين. وقد تم وضع الجثة في .لذلك وبناءً على إشارة المختص، تطلب من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بمخفر القديمة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 721701-07، لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لاستلام الجثّة.