مبادرة لافتة في المجلس: مكتبة منسى تصبح جزءًا من ذاكرة البرلمان

Advertisement

نظّمت لمجلس النواب احتفالًا في قاعة المكتبة العامة لمناسبة تسلّم مكتبة المستشار السابق للمجلس بشارة منسى، برعاية رئيس المجلس ممثّلًا بنائب الرئيس ، وبحضور عدد من النواب والأمين العام عدنان وشخصيات وموظفين.وأشار إلى رمزية المبادرة، معتبرًا أن إهداء المكتبة هو فعل وفاء ومعرفة، وأن الكتاب يظل رفيقًا لا يشيخ، ويمنح قارئه اتساعًا في الفكر والرؤية، لافتًا إلى أن المكتبة ستشكل إضافة نوعية للمجلس بما تتيحه من غنى ثقافي وتشريعي.، شدّد منسى على أن الحضارة تُبنى بالكلمة، وأن الكتاب ليس شيئًا يُقتنى بل رفيق عمر، وأن الإنسان يُقاس بما يتركه من أثر، وما يبقى من فكر يتجاوز الزمن. واعتبر أن تقديم مكتبته هو جزء من مسؤولية ثقافية تجاه المؤسسة التي خدمها.بدوره، ثمّن ضاهر المبادرة باسم المجلس، مؤكدًا أنها تعبّر عن إيمان بدور المعرفة في حماية الذاكرة الوطنية وتعزيز الوعي النيابي، وأن المكتبة ستتحول إلى مصدر يستفيد منه الباحثون والدارسون في التاريخ التشريعي اللبناني. ورأى أن هذا العطاء الثقافي هو إرث باقٍ يُضاف إلى رصيد ، بما يحفظ الأثر الفكري لصاحبه.وختم الاحتفال بتوجيه الشكر لمنسى وتأكيد بقاء مبادرته حاضرة في ذاكرة المجلس كدليل على ثقافي ووطني.