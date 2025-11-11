إبن الـ15 عاماً غادر منزل ذويه منذ أسبوع ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئاً؟

Advertisement

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة القاصر المفقود:غيث سليمان الأحمد (مواليد عام 2010، سوري)الذي غادر بتاريخ 5-11-2025، منزل ذويه الكائن في محلة ، الى جهة مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر في وحدة الدرك الاقليمي على الرّقم: 531178-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.