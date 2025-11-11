24
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إبن الـ15 عاماً غادر منزل ذويه منذ أسبوع ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
Lebanon 24
11-11-2025
|
06:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة
القضاء
المختص، صورة القاصر المفقود:
Advertisement
غيث سليمان الأحمد (مواليد عام 2010، سوري)
الذي غادر بتاريخ 5-11-2025، منزل ذويه الكائن في محلة
الكفور
، الى جهة مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر
النبطية
في وحدة الدرك الاقليمي على الرّقم: 531178-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
مواضيع ذات صلة
خضر غادر ولم يعُد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟
Lebanon 24
خضر غادر ولم يعُد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟
11/11/2025 18:32:17
11/11/2025 18:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
خرجت من منزل ذويها ولم تَعُد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
Lebanon 24
خرجت من منزل ذويها ولم تَعُد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
11/11/2025 18:32:17
11/11/2025 18:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد خرج ولم يَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
Lebanon 24
محمد خرج ولم يَعُد لغاية تاريخه.. هل من يعرف عنه شيئاً؟
11/11/2025 18:32:17
11/11/2025 18:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
زينب غادرت منزلها الزوجي ولم تعد حتّى تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
Lebanon 24
زينب غادرت منزلها الزوجي ولم تعد حتّى تاريخه.. هل من يعرف عنها شيئًا؟
11/11/2025 18:32:17
11/11/2025 18:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
شعبة العلاقات
القضاء ا
النبطية
القضاء
العلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
قبل انطلاق حملة الضبط... الأمن العام يمنح مهلة لتسوية أوضاع العمال الأجانب
Lebanon 24
قبل انطلاق حملة الضبط... الأمن العام يمنح مهلة لتسوية أوضاع العمال الأجانب
11:28 | 2025-11-11
11/11/2025 11:28:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سرق سلاحًا حربيًا من داخل آلية عسكرية.. وهذا ما حلّ به!
Lebanon 24
سرق سلاحًا حربيًا من داخل آلية عسكرية.. وهذا ما حلّ به!
11:26 | 2025-11-11
11/11/2025 11:26:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الكتائب يزور كندا في هذا التاريخ
Lebanon 24
رئيس الكتائب يزور كندا في هذا التاريخ
11:20 | 2025-11-11
11/11/2025 11:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلان هام من الدفاع المدني.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
اعلان هام من الدفاع المدني.. هذا ما جاء فيه
11:19 | 2025-11-11
11/11/2025 11:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أصحاب المولدات بعد اجتماعهم في وزارة الاقتصاد: الحوار كان شفافاً وبنّاءً
Lebanon 24
أصحاب المولدات بعد اجتماعهم في وزارة الاقتصاد: الحوار كان شفافاً وبنّاءً
11:11 | 2025-11-11
11/11/2025 11:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
Lebanon 24
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
16:00 | 2025-11-10
10/11/2025 04:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
13:58 | 2025-11-10
10/11/2025 01:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع سقف السحوبات قريبا.. ماذا عن إعادة الودائع؟
Lebanon 24
رفع سقف السحوبات قريبا.. ماذا عن إعادة الودائع؟
02:15 | 2025-11-11
11/11/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
08:40 | 2025-11-11
11/11/2025 08:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
01:55 | 2025-11-11
11/11/2025 01:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:28 | 2025-11-11
قبل انطلاق حملة الضبط... الأمن العام يمنح مهلة لتسوية أوضاع العمال الأجانب
11:26 | 2025-11-11
سرق سلاحًا حربيًا من داخل آلية عسكرية.. وهذا ما حلّ به!
11:20 | 2025-11-11
رئيس الكتائب يزور كندا في هذا التاريخ
11:19 | 2025-11-11
اعلان هام من الدفاع المدني.. هذا ما جاء فيه
11:11 | 2025-11-11
أصحاب المولدات بعد اجتماعهم في وزارة الاقتصاد: الحوار كان شفافاً وبنّاءً
11:03 | 2025-11-11
إشكال في جبيل يتطور إلى إطلاق نار... وشعبة المعلومات توقف الفاعل
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
11/11/2025 18:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
11/11/2025 18:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
11/11/2025 18:32:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24