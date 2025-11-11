Advertisement

لبنان

بشأن الحريق في جزين والريحان... الرئيس عون أعطى توجيهاته للعمل على مكافحة النيران

Lebanon 24
11-11-2025 | 06:35
تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تفاصيل الحريق الضخم الذي اندلع منذ أمس في منطقة جزين، ولا سيما في بكاسين، وفي إقليم الخروب، ومنطقة الريحان.
وقد أعطى توجيهاته إلى الدفاع المدني للعمل على مكافحة النيران، وطلب من قيادة الجيش وضع إمكاناتها الجوية في خدمة عمليات الإخماد ومنع تمدّد الحريق.
 
كما شدّد على ضرورة الاهتمام باحتياجات المواطنين في هذه المناطق، وبقي على تواصل مستمر مع قيادة الجيش والدفاع المدني لمتابعة التطورات. 
 
