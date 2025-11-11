بشأن الحريق في جزين والريحان... الرئيس عون أعطى توجيهاته للعمل على مكافحة النيران

تابع رئيس الجمهورية تفاصيل الحريق الضخم الذي اندلع منذ أمس في ، ولا سيما في بكاسين، وفي إقليم الخروب، ومنطقة .

وقد أعطى توجيهاته إلى الدفاع المدني للعمل على مكافحة النيران، وطلب من وضع إمكاناتها الجوية في خدمة عمليات الإخماد ومنع تمدّد الحريق.

كما شدّد على ضرورة الاهتمام باحتياجات المواطنين في هذه المناطق، وبقي على تواصل مستمر مع قيادة الجيش والدفاع المدني لمتابعة التطورات.