ساحة الشهداء تستقبل البابا… لقاء مسكوني – إسلامي ورسالة سلام من بيروت

نُظم في المركز الكاثوليكي للإعلام مؤتمر صحافي للإعلان عن ترتيبات اللقاء المسكوني وبين الأديان الذي سيقام مع البابا لاوون في ساحة في الأول من كانون الأول المقبل. شارك في المؤتمر ممثلون عن اللجان الكنسية المنظمة والمركز الكاثوليكي و"سوليدير".أبو كسم شدد على أن الزيارة تحمل بعداً روحياً ورسالة سلام، وأن ما زال يمثّل نموذج العيش المشترك رغم التحديات. وأشار المطران مراد إلى أن اللقاء يهدف لإظهار أن الحوار بين والمسلمين هو خيار ثابت وليس مناسبة شكلية، بل تأكيد على دور لبنان كجسر تواصل بين الأديان والثقافات.بدوره، اعتبر المطران سويف أن الحدث هو فرصة لتجديد الشهادة المشتركة بين الكنائس وتعزيز الوحدة الروحية، خصوصاً في زمن يمر فيه البلد بقلق سياسي واجتماعي.وأعلنت ممثلة "سوليدير" أن ساحة الشهداء ستُجهّز بما يعكس رمزيتها، في محيط يجمع بين محمد الأمين وكاتدرائية مار جرجس كصورة حيّة لمعنى العيش الواحد.فيما أوضحت اللجنة التنظيمية أن الدعوات ستكون محددة للمرجعيات والشخصيات العاملة في مجال الحوار بين الأديان، نظراً لضيق القدرة الاستيعابية.اللقاء المرتقب يُقدَّم بوصفه رسالة أمل في لحظة يحتاج فيها اللبنانيون إلى ما يعيد التأكيد على أن بلدهم قادر على الحفاظ على هويته كأرض لقاء وسلام لا ساحة انقسام.