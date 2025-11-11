Advertisement

لبنان

ساحة الشهداء تستقبل البابا… لقاء مسكوني – إسلامي ورسالة سلام من بيروت

Lebanon 24
11-11-2025 | 06:53
A-
A+
Doc-P-1440884-638984660144526857.jpg
Doc-P-1440884-638984660144526857.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نُظم في المركز الكاثوليكي للإعلام مؤتمر صحافي للإعلان عن ترتيبات اللقاء المسكوني وبين الأديان الذي سيقام مع البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء في الأول من كانون الأول المقبل. شارك في المؤتمر ممثلون عن اللجان الكنسية المنظمة والمركز الكاثوليكي و"سوليدير".
Advertisement

أبو كسم شدد على أن الزيارة تحمل بعداً روحياً ورسالة سلام، وأن لبنان ما زال يمثّل نموذج العيش المشترك رغم التحديات. وأشار المطران مراد إلى أن اللقاء يهدف لإظهار أن الحوار بين المسيحيين والمسلمين هو خيار ثابت وليس مناسبة شكلية، بل تأكيد على دور لبنان كجسر تواصل بين الأديان والثقافات. 
بدوره، اعتبر المطران سويف أن الحدث هو فرصة لتجديد الشهادة المشتركة بين الكنائس وتعزيز الوحدة الروحية، خصوصاً في زمن يمر فيه البلد بقلق سياسي واجتماعي.

وأعلنت ممثلة "سوليدير" أن ساحة الشهداء ستُجهّز بما يعكس رمزيتها، في محيط يجمع بين مسجد محمد الأمين وكاتدرائية مار جرجس كصورة حيّة لمعنى العيش الواحد. 
فيما أوضحت اللجنة التنظيمية أن الدعوات ستكون محددة للمرجعيات الدينية والشخصيات العاملة في مجال الحوار بين الأديان، نظراً لضيق القدرة الاستيعابية.

اللقاء المرتقب يُقدَّم بوصفه رسالة أمل في لحظة يحتاج فيها اللبنانيون إلى ما يعيد التأكيد على أن بلدهم قادر على الحفاظ على هويته كأرض لقاء وسلام لا ساحة انقسام.
 
مواضيع ذات صلة
بيان مشترك صدر عن الخارجية المصرية بشأن لقاء قادة دول عربية وإسلامية مع ترامب: تأكيد على أهمية أن يكون هذا الاجتماع بداية لمسار على الطريق الصحيح نحو مستقبل يسوده السلام والتعاون الإقليمي
lebanon 24
11/11/2025 18:32:38 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام استقبل وفدا من المركز الإسلامي – عائشة بكار والنائب سليمان
lebanon 24
11/11/2025 18:32:38 Lebanon 24 Lebanon 24
السفير البابويّ أعلن عن البرنامج الرسمي لزيارة البابا إلى لبنان: رسالة سلام
lebanon 24
11/11/2025 18:32:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الفاتيكان يثبت زيارة البابا للبنان في "رسالة سلام" واستعدادات أمنية غير مسبوقة
lebanon 24
11/11/2025 18:32:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الرابع عشر

الكاثوليك

المسيحيين

المسلمين

الدينية

الشهداء

إسلامي

المسيح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:28 | 2025-11-11
11:26 | 2025-11-11
11:20 | 2025-11-11
11:19 | 2025-11-11
11:11 | 2025-11-11
11:03 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24