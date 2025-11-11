Advertisement

لبنان

بشرى من رئيس مجلس إدارة "الميدل ايست"... إليكم ما أعلنه للراغبين بالسفر بتكلفة أقلّ

Lebanon 24
11-11-2025 | 07:13
Doc-P-1440896-638984675831813536.jpg
Doc-P-1440896-638984675831813536.jpg photos 0
قال رئيس مجلس إدارة شركة "طيران الشرق الأوسط" محمد الحوت: "أعددنا خططًا لمستقبل الشركة تبدأ بإعادة دور بيروت كمركز صيانة لشركات أجنبية وهذا يتطلّب منشآت جديدة". 
وخلال كلمته في الذكرى الـ80 لتأسيس الشركة، أطلق الحوت "فلاي بيروت" لمن يفضّل السفر بتكلفة أقل، مشيراً إلى أن "هذه الطائرات تتضمّن السلامة نفسها كسلامة طائرات الميدل ايست". 
 
وأضاف: "العام المقبل سنستلم 6 طائرات جديدة". 
 
وكشف الحوت أن مجلس الادارة اتخذ قرارا بتخصيص مساعدات لـ80 مدرسة رسمية في كل المناطق اللبنانية، وقيمة المساعدة هي بمعدّل 10 آلاف دولار لكل مدرسة. 
