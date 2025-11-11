بشرى من رئيس مجلس إدارة "الميدل ايست"... إليكم ما أعلنه للراغبين بالسفر بتكلفة أقلّ

قال رئيس مجلس إدارة شركة " " : "أعددنا خططًا لمستقبل الشركة تبدأ بإعادة دور كمركز صيانة لشركات أجنبية وهذا يتطلّب منشآت جديدة".

وخلال كلمته في الذكرى الـ80 لتأسيس الشركة، أطلق "فلاي بيروت" لمن يفضّل السفر بتكلفة أقل، مشيراً إلى أن "هذه الطائرات تتضمّن السلامة نفسها كسلامة طائرات الميدل ايست".

وأضاف: "العام المقبل سنستلم 6 طائرات جديدة".

وكشف الحوت أن مجلس الادارة اتخذ قرارا بتخصيص مساعدات لـ80 مدرسة رسمية في كل المناطق ، وقيمة المساعدة هي بمعدّل 10 آلاف دولار لكل مدرسة.