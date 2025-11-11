Advertisement

لبنان

إشكال وتضارب بين شرطة بلديّة وصاحب بسطة

Lebanon 24
11-11-2025 | 07:22
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين عناصر من شرطة بلدية الميناء وأحد أصحاب البسطات، خلا إزالة بسطة بالقرب من الحديقة العامة في منطقة مستديرة بيستاشيو.
وحصل تلاسن بين صاحب البسطة وعناصر الشرطة، وتطوّر الإشكال بينهم إلى تضارب بالأيدي.
 
 
وأُصيب أحد عناصر البلدية وصاحب البسطة بجروحٍ طفيفة جراء الإشكال.
 
 
