إشكال وتضارب بين شرطة بلديّة وصاحب بسطة

أفادت مندوبة " "، عن وقوع إشكال بين عناصر من شرطة وأحد أصحاب البسطات، خلا إزالة بسطة بالقرب من في منطقة مستديرة بيستاشيو.

وحصل تلاسن بين صاحب البسطة وعناصر الشرطة، وتطوّر الإشكال بينهم إلى تضارب بالأيدي.

وأُصيب أحد عناصر البلدية وصاحب البسطة بجروحٍ طفيفة جراء الإشكال.