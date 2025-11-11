طارق متري: لبنان يلتزم وقف الأعمال العدائية وإسرائيل تنذر بتصعيد أكبر

Advertisement

قال في حديث للتلفزيون العربي إن التزم بإعلان وقف الأعمال العدائية، في مقابل استمرار في التلويح بتوسيع التصعيد. وأكد أن لبنان يواجه ضغوطاً دولية لنزع سلاح ، مشيراً إلى أن الحكومة كلّفت الجيش بحصر السلاح وبسط السيطرة على كامل الأراضي .وأوضح أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها وذرائعها "غير صحيحة"، فيما لم يتلق لبنان أي رد من الجانب على مقترحات .وشدد على أن المفاوضات مع إسرائيل يجب أن تنطلق من احترام إعلان وقف إطلاق النار، وأن موقف الحكومة واضح لجهة الاستعداد للتفاوض حول الحدود وانسحاب ، لكن إسرائيل تواجه الدعوات اللبنانية للتفاوض بمزيد من التصعيد ولم تحدد ما تريده.وأشار إلى أن المبعوث الأميركي لم يقدّم أي تفسير لرفض إسرائيل ورقة ، مؤكداً أن "سحب سلاح حزب الله خلال 60 يوماً غير ممكن". وقال إن ليس أمام لبنان سوى حشد الدعم السياسي والدبلوماسي لمواجهة التصعيد الإسرائيلي.وفي السياق المالي، لفت إلى أن حظر التعامل مع مؤسسة "القرض الحسن" التابعة لحزب الله، لكنه أكد في المقابل أن الدولة غير قادرة على منع وصول كل الأموال إلى بعض الأطراف داخل البلاد.