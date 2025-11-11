سلام : هدف الحكومة بناء دولة على أساس الكفاءة والإنتاج و تحفيز الاستثمار

Advertisement

اكد رئيس الحكومة في احتفال لمناسبة الذكرى الـ80 لتأسيس ان" هذه الشركة أصبحت عنصرًا ثابتًا في هوية اللبنانيين والكلّ يتذكّر كيف شكلت صلة الوصل الوحيدة رغم الحروب والأزمات".واشار الى ان" رؤية الحكومة تقوم على ركائز عدّة وهدفنا إعادة بناء أسس الكفاءة والإنتاجية وتحفيز الاستثمار وقد أطلقنا مبادرات لتحديث الإدارة وتأسيس وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".