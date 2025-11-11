Advertisement

لبنان

سلام : هدف الحكومة بناء دولة على أساس الكفاءة والإنتاج و تحفيز الاستثمار

Lebanon 24
11-11-2025 | 07:42
اكد رئيس الحكومة نواف سلام في احتفال لمناسبة الذكرى الـ80 لتأسيس شركة طيران الشرق الأوسط ان" هذه الشركة أصبحت عنصرًا ثابتًا في هوية اللبنانيين والكلّ يتذكّر كيف شكلت صلة الوصل الوحيدة رغم الحروب والأزمات".
واشار الى ان" رؤية الحكومة تقوم على ركائز عدّة وهدفنا إعادة بناء الدولة على أسس الكفاءة والإنتاجية وتحفيز الاستثمار وقد أطلقنا مبادرات لتحديث الإدارة وتأسيس وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".
