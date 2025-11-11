محاضر ضبط بحقّ أصحاب مطاعم... ماذا اكتشفت فرق الإقتصاد خلال جولة لها؟ (صور)

واصل مندوبو مكتب مصلحة الاقتصاد في جولاتهم الرقابية في اطار حماية صحة وسلامة الأمن الغذائي للمستهلكين، حيث جالوا في مطاعم الفول في مدينة .

وتم استمهال أصحاب المطاعم 48 ساعة لتسوية اوضاعهم، بعدما تبين عدم توفر شروط النظافة، وتم بنتيجتها تسطير محاضر ضبط بالمخالفين وتوجيه انذارات للبعض.