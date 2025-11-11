Advertisement

لبنان

محاضر ضبط بحقّ أصحاب مطاعم... ماذا اكتشفت فرق الإقتصاد خلال جولة لها؟ (صور)

Lebanon 24
11-11-2025 | 07:39
واصل مندوبو مكتب مصلحة الاقتصاد في محافظة الجنوب جولاتهم الرقابية في اطار حماية صحة وسلامة الأمن الغذائي للمستهلكين، حيث جالوا في مطاعم الفول في مدينة صيدا.
وتم استمهال أصحاب المطاعم 48 ساعة لتسوية اوضاعهم، بعدما تبين عدم توفر شروط النظافة، وتم بنتيجتها تسطير محاضر ضبط بالمخالفين وتوجيه انذارات للبعض.
 
 
 
 
 
 
 
