لبنان
محاضر ضبط بحقّ أصحاب مطاعم... ماذا اكتشفت فرق الإقتصاد خلال جولة لها؟ (صور)
Lebanon 24
11-11-2025
|
07:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
واصل مندوبو مكتب مصلحة الاقتصاد في
محافظة الجنوب
جولاتهم الرقابية في اطار حماية صحة وسلامة الأمن الغذائي للمستهلكين، حيث جالوا في مطاعم الفول في مدينة
صيدا
.
وتم استمهال أصحاب المطاعم 48 ساعة لتسوية اوضاعهم، بعدما تبين عدم توفر شروط النظافة، وتم بنتيجتها تسطير محاضر ضبط بالمخالفين وتوجيه انذارات للبعض.
