Advertisement

لبنان

الكتائب: الحياد هو الطريق الوحيد إلى استقرار لبنان الدائم

Lebanon 24
11-11-2025 | 08:08
A-
A+
Doc-P-1440917-638984705589393569.jpg
Doc-P-1440917-638984705589393569.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وناقش المستجدات السياسية والأمنية، وأصدر البيان الآتي:
Advertisement
1- يؤكد المكتب السياسي أهمية تبنّي اقتراح قانون التعديل الدستوري الذي تقدمت به كتلة نواب الكتائب ووقعه عدد من النواب لإدخال مبدأ الحياد في مقدمة الدستور اللبناني، باعتباره خطوة مفصلية نحو استقرار لبنان وحمايته من صراعات المنطقة من دون أن يعني ذلك الحياد عن حق لبنان في الدفاع عن نفسه. 
ويدعو المكتب السياسي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والكتل النيابية كافة إلى تبنّي هذا التوجّه ودعم اقتراح إدراجه في الدستور، ليصبح مرتكزًا ثابتًا في العقد الوطني الجديد يضمن بقاء لبنان دولة سيّدة، حيادية، فاعلة في محيطها العربي والدولي.
2- يعتبر المكتب السياسي أن أي تأخير في البت بموضوع اقتراع المغتربين يفضي إلى الاستنتاج أن فريق الثنائي يرفض إشراكهم في العملية الانتخابية خوفًا من خياراتهم  المتحررة من أي ضغوط وأن رئيس المجلس يستخدم صلاحياته لخدمة هذا الهدف بما يخالف النظام الداخلي  في انتهاك واضح للدستور وللمساواة بين اللبنانيين.
ويشير المكتب السياسي إلى أن كل تأخير إضافي هو محاولة للحد من حماسة التسجيل  بهدف الغاء تأثير أصوات الاغتراب على العملية الانتخابية. 
ومن هنا يحث المكتب  السياسي المغتربين على الإسراع في التسجيل والمشاركة الكثيفة في المعركة الديمقراطية.

3- يعتبر المكتب السياسي أنّ حزب الله أمعن عبر كتابه الأخير، في التسلط على قرار الدولة اللبنانية عبر تمسكه بسلاحه ورفضه الانصياع إلى قرار التفاوض الذي وافق عليه الرؤساء الثلاثة مصرًّا على جرّ لبنان إلى حرب عبثية مدمّرة جديدة.
ويشدّد المكتب السياسي على أنّ هذا الواقع يحتّم على السلطات الرسمية الحسم والحزم في ملفّي السلاح والتفاوض فلا يجوز أن تستأثر أقلية مرهونة بتقرير مصير غالبية حرّة.
4- يجدد المكتب السياسي التأكيد على حق الدولة في تولي المفاوضات التي تملك وحدها قرار رسم إطارها في ما يتناسب مع مصلحة لبنان العليا حرصًا على عدم  الإطاحة بالفرصة السانحة أمام لبنان بالالتحاق بقطار الاستقرار والسلام والازدهار في المنطقة ويؤكد  حزب الكتائب أنّ نجاح أي مفاوضات لا يمكن أن يتمّ إلا عندما تحتكر الدولة قرارها وسلاحها بالكامل.
مواضيع ذات صلة
رئيس المجلس الأوروبي: حل الدولتين هو الطريق العملي الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط
lebanon 24
11/11/2025 18:33:37 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان بعد غزة...إما استقرار مستدام وإمّا حروب دائمة؟
lebanon 24
11/11/2025 18:33:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية البرتغال: حل الدولتين السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم
lebanon 24
11/11/2025 18:33:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات والرئيس المصري يؤكدان أن "حل الدولتين" هو المسار الوحيد لتحقيق السلام الشامل والدائم وتعزيز أسباب الاستقرار والأمن الإقليميين
lebanon 24
11/11/2025 18:33:37 Lebanon 24 Lebanon 24

الديمقراطية

الديمقراطي

رئيس الحزب

الانتخابية

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:28 | 2025-11-11
11:26 | 2025-11-11
11:20 | 2025-11-11
11:19 | 2025-11-11
11:11 | 2025-11-11
11:03 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24