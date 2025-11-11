Advertisement

لبنان

بكمين محكم.. توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات

Lebanon 24
11-11-2025 | 08:20
A-
A+
Doc-P-1440920-638984713484902548.jpg
Doc-P-1440920-638984713484902548.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: 

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لمُلاحقة وتوقيف المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانيّة.
Advertisement

بتاريخ 05 – 11 – 2025، ونتيجة للتحرّيات والاستقصاءات التي نفذتها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت إحدى دوريّاتها من تنفيذ كمين محكم في بلدة رياق البقاعية، أسفر عن توقيف أحد المطلوبين، ويدعى:

ح. ع. (مواليد عام 1988، لبناني )

وهو مطلوب للقضاء بموجب /4/ مذكرات توقيف بجرائم مخدِّرات، وخطف.

أودع الموقوف القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
A man stands facing away from the camera in a room with a white wall and brown door, wearing a dark blue t-shirt and light pants, his hands cuffed behind his back, with the Lebanese Internal Security Forces logo in blue overlay at the bottom left and Arabic text overlay describing the arrest of a wanted individual for kidnapping and drugs at the bottom.
مواضيع ذات صلة
بكمينٍ محكم... الأمن يوقف مطلوبًا خطيرًا في برج حمود وهذه هويته
lebanon 24
11/11/2025 18:33:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة توقيفات لقوى الأمن تطال عددًا من المطلوبين بجرائم متنوّعة
lebanon 24
11/11/2025 18:33:49 Lebanon 24 Lebanon 24
في النبطية.. توقيف مطلوب بـ"جرم الإتجار بالمخدرات"
lebanon 24
11/11/2025 18:33:49 Lebanon 24 Lebanon 24
في الطيبة.. كمين محكم يؤدي لتوقيف عصابة متخصصة بسرقة الأسلاك الكهربائية والمنازل
lebanon 24
11/11/2025 18:33:49 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

الدرك الإقليمي

شعبة العلاقات

رياق البقاع

البقاعي

البقاع

بقاعية

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:28 | 2025-11-11
11:26 | 2025-11-11
11:20 | 2025-11-11
11:19 | 2025-11-11
11:11 | 2025-11-11
11:03 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24