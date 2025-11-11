بكمين محكم.. توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات

Advertisement

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات لمُلاحقة وتوقيف المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانيّة.بتاريخ 05 – 11 – 2025، ونتيجة للتحرّيات والاستقصاءات التي نفذتها مفرزة استقصاء في وحدة ، تمكّنت إحدى دوريّاتها من تنفيذ كمين محكم في بلدة البقاعية، أسفر عن توقيف أحد المطلوبين، ويدعى:ح. ع. (مواليد عام 1988، لبناني )وهو مطلوب للقضاء بموجب /4/ مذكرات توقيف بجرائم مخدِّرات، وخطف.أودع الموقوف القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة المختص.