لبنان

طلال المقداد يعلن ترشحه عن المقعد الشيعي في جبيل – كسروان

Lebanon 24
11-11-2025 | 08:30
Doc-P-1440922-638984718557767829.png
Doc-P-1440922-638984718557767829.png photos 0
أعلن  طلال محسن المقداد "في بيان"، عزمه على خوض الانتخابات النيابية المقبلة عن المقعد الشيعي في دائرة جبيل – كسروان.
وجاء الإعلان خلال لقاءٍ من دارة الرئيس ميشال سليمان في اليرزة خُصّص للتشاور في الأوضاع السياسية والوطنية، حيث عرض المقداد أمام الرئيس سليمان رؤيته للعمل النيابي وخطته لخدمة أبناء المنطقة "بروحٍ وطنية جامعة تتجاوز الاصطفافات التقليدية"، كما جاء في البيان.

وقد بارك الرئيس سليمان هذه الخطوة، مثنيًا على "النية الصادقة لخدمة الناس، وممارسة العمل العام بروحٍ ديموقراطية ومسؤولة"، ومتمنيًا للمقداد "التوفيق في مسيرته الانتخابية المقبل".
 
