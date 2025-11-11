24
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
طلال المقداد يعلن ترشحه عن المقعد الشيعي في جبيل – كسروان
Lebanon 24
11-11-2025
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن طلال محسن
المقداد
"في بيان"، عزمه على خوض الانتخابات النيابية المقبلة عن المقعد
الشيعي
في دائرة
جبيل
– كسروان.
Advertisement
وجاء الإعلان خلال لقاءٍ من دارة
الرئيس ميشال سليمان
في اليرزة خُصّص للتشاور في الأوضاع السياسية والوطنية، حيث عرض المقداد أمام
الرئيس سليمان
رؤيته للعمل النيابي وخطته لخدمة أبناء المنطقة "بروحٍ وطنية جامعة تتجاوز الاصطفافات التقليدية"، كما جاء في البيان.
وقد بارك الرئيس سليمان هذه الخطوة، مثنيًا على "النية الصادقة لخدمة الناس، وممارسة العمل العام بروحٍ ديموقراطية ومسؤولة"، ومتمنيًا للمقداد "التوفيق في مسيرته
الانتخابية
المقبل".
مواضيع ذات صلة
سيزار المعلوف يعلن ترشحه عن المقعد الأرثوذكسي في زحلة
Lebanon 24
سيزار المعلوف يعلن ترشحه عن المقعد الأرثوذكسي في زحلة
11/11/2025 18:33:52
11/11/2025 18:33:52
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب "الكتائب" يُعلن مرشّحه عن المقعد المارونيّ في بعبدا
Lebanon 24
حزب "الكتائب" يُعلن مرشّحه عن المقعد المارونيّ في بعبدا
11/11/2025 18:33:52
11/11/2025 18:33:52
Lebanon 24
Lebanon 24
"معركة رباعية" داخل "التيار" على مقعد جبيل
Lebanon 24
"معركة رباعية" داخل "التيار" على مقعد جبيل
11/11/2025 18:33:52
11/11/2025 18:33:52
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يعلن ترشحه مجددًا لرئاسة الوزراء في انتخابات 2026
Lebanon 24
نتنياهو يعلن ترشحه مجددًا لرئاسة الوزراء في انتخابات 2026
11/11/2025 18:33:52
11/11/2025 18:33:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس ميشال سليمان
الرئيس سليمان
ميشال سليمان
الرئيس ميشال
دارة الرئيس
الانتخابية
المقداد
الشيعي
تابع
قد يعجبك أيضاً
قبل انطلاق حملة الضبط... الأمن العام يمنح مهلة لتسوية أوضاع العمال الأجانب
Lebanon 24
قبل انطلاق حملة الضبط... الأمن العام يمنح مهلة لتسوية أوضاع العمال الأجانب
11:28 | 2025-11-11
11/11/2025 11:28:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سرق سلاحًا حربيًا من داخل آلية عسكرية.. وهذا ما حلّ به!
Lebanon 24
سرق سلاحًا حربيًا من داخل آلية عسكرية.. وهذا ما حلّ به!
11:26 | 2025-11-11
11/11/2025 11:26:27
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الكتائب يزور كندا في هذا التاريخ
Lebanon 24
رئيس الكتائب يزور كندا في هذا التاريخ
11:20 | 2025-11-11
11/11/2025 11:20:41
Lebanon 24
Lebanon 24
اعلان هام من الدفاع المدني.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
اعلان هام من الدفاع المدني.. هذا ما جاء فيه
11:19 | 2025-11-11
11/11/2025 11:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أصحاب المولدات بعد اجتماعهم في وزارة الاقتصاد: الحوار كان شفافاً وبنّاءً
Lebanon 24
أصحاب المولدات بعد اجتماعهم في وزارة الاقتصاد: الحوار كان شفافاً وبنّاءً
11:11 | 2025-11-11
11/11/2025 11:11:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
Lebanon 24
في لبنان.. عاصفة وأمطار خلال هذا الموعد!
16:00 | 2025-11-10
10/11/2025 04:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
Lebanon 24
مفاجأة.. هذا ما يجري داخل محلات الذهب!
13:58 | 2025-11-10
10/11/2025 01:58:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع سقف السحوبات قريبا.. ماذا عن إعادة الودائع؟
Lebanon 24
رفع سقف السحوبات قريبا.. ماذا عن إعادة الودائع؟
02:15 | 2025-11-11
11/11/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
08:40 | 2025-11-11
11/11/2025 08:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
01:55 | 2025-11-11
11/11/2025 01:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:28 | 2025-11-11
قبل انطلاق حملة الضبط... الأمن العام يمنح مهلة لتسوية أوضاع العمال الأجانب
11:26 | 2025-11-11
سرق سلاحًا حربيًا من داخل آلية عسكرية.. وهذا ما حلّ به!
11:20 | 2025-11-11
رئيس الكتائب يزور كندا في هذا التاريخ
11:19 | 2025-11-11
اعلان هام من الدفاع المدني.. هذا ما جاء فيه
11:11 | 2025-11-11
أصحاب المولدات بعد اجتماعهم في وزارة الاقتصاد: الحوار كان شفافاً وبنّاءً
11:03 | 2025-11-11
إشكال في جبيل يتطور إلى إطلاق نار... وشعبة المعلومات توقف الفاعل
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
11/11/2025 18:33:52
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
11/11/2025 18:33:52
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
11/11/2025 18:33:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24