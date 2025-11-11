طلال المقداد يعلن ترشحه عن المقعد الشيعي في جبيل – كسروان

Advertisement

أعلن طلال محسن "في بيان"، عزمه على خوض الانتخابات النيابية المقبلة عن المقعد في دائرة – كسروان.وجاء الإعلان خلال لقاءٍ من دارة في اليرزة خُصّص للتشاور في الأوضاع السياسية والوطنية، حيث عرض المقداد أمام رؤيته للعمل النيابي وخطته لخدمة أبناء المنطقة "بروحٍ وطنية جامعة تتجاوز الاصطفافات التقليدية"، كما جاء في البيان.وقد بارك الرئيس سليمان هذه الخطوة، مثنيًا على "النية الصادقة لخدمة الناس، وممارسة العمل العام بروحٍ ديموقراطية ومسؤولة"، ومتمنيًا للمقداد "التوفيق في مسيرته المقبل".