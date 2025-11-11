رجي يثير في بلغاريا قضية قبطان باخرة النيترات.. ويشدد على أهمية الملف في كشف الحقيقة

Advertisement

على هامش مشاركته في الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى بلغاريا، التقى والمغتربين يوسف رجي، وزير خارجية بلغاريا جورجييف، في مكتبه في العاصمة صوفيا.وخلال اللقاء أعرب الوزير رجي عن شكره للحكومة البلغارية على تعاونها في قضية مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ ، الموقوف لدى السلطات البلغارية، مؤكداً أهمية هذا الملف في إطار الجهود المبذولة لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة في جريمة انفجار مرفأ بيروت، التي باتت قضية وطنية تعني جميع اللبنانيين.، أكّد الوزير جورجييف حرص بلاده على التعاون الكامل ضمن الأطر القانونية، وعلى القيام بما يلزم للمساعدة في هذا الملف الذي هو بعهدة .كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين وبلغاريا، حيث تم الاتفاق على تشجيع الاستثمار في قطاع السياحة، وبحث إمكانية إعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين بيروت وصوفيا، إضافة إلى تسهيل إجراءات منح التأشيرات للبنانيين الراغبين بزيارة بلغاريا.