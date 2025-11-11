Advertisement

لبنان

رجي يثير في بلغاريا قضية قبطان باخرة النيترات.. ويشدد على أهمية الملف في كشف الحقيقة

Lebanon 24
11-11-2025 | 08:49
A-
A+
Doc-P-1440925-638984731146677404.jpg
Doc-P-1440925-638984731146677404.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger


على هامش مشاركته في الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى جمهورية بلغاريا، التقى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، وزير خارجية بلغاريا جورج جورجييف، في مكتبه في العاصمة صوفيا.
Advertisement

وخلال اللقاء أعرب الوزير رجي عن شكره للحكومة البلغارية على تعاونها في قضية مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت، الموقوف لدى السلطات البلغارية، مؤكداً أهمية هذا الملف في إطار الجهود المبذولة لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة في جريمة انفجار مرفأ بيروت، التي باتت قضية وطنية تعني جميع اللبنانيين.

من جهته، أكّد الوزير جورجييف حرص بلاده على التعاون الكامل ضمن الأطر القانونية، وعلى القيام بما يلزم للمساعدة في هذا الملف الذي هو بعهدة القضاء.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وبلغاريا، حيث تم الاتفاق على تشجيع الاستثمار في قطاع السياحة، وبحث إمكانية إعادة تسيير الرحلات الجوية المباشرة بين بيروت وصوفيا، إضافة إلى تسهيل إجراءات منح التأشيرات للبنانيين الراغبين بزيارة بلغاريا.
مواضيع ذات صلة
عون يشدد على أهمية تيسير التحقيقات في قضية تغييب الإمام الصدر
lebanon 24
11/11/2025 18:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي استقبل السفير الإيراني ويشدد على أهمية الاستقرار ودور لبنان الريادي
lebanon 24
11/11/2025 18:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة توقيف الجيش لباخرة فيول؟
lebanon 24
11/11/2025 18:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: ندعم المبادرات الأميركية وأهم قضية هي إقامة دولة فلسطينية
lebanon 24
11/11/2025 18:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

جوزاف عون

الجمهوري

من جهته

الثنائي

جمهورية

القضاء

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:28 | 2025-11-11
11:26 | 2025-11-11
11:20 | 2025-11-11
11:19 | 2025-11-11
11:11 | 2025-11-11
11:03 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24