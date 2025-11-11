أصحاب المولدات بعد اجتماعهم في وزارة الاقتصاد: الحوار كان شفافاً وبنّاءً

Advertisement

أعلن "تجمع أصحاب المولدات الخاصة" في في بيان، أنه "عقد اجتماعا في مع وزري الاقتصاد البساط والطاقة والمياه والمدير العام للوزارة الدكتور وممثلة عن وزيرة البيئة حلا منجد، وقدم له رئيس التجمع عبده وممثلين عن كل المناطق والمحافظات، كتابا خطيا، وعرض لهم مسائل تهم القطاع وما آلت إليه الأمور في الآونة الأخيرة".وأوضح التجمع أن "اللقاء كان جيد جدا لجهة التعاطي والإيجابية في المناقشة والشفافية بالحوار البنّاء"، لافتا إلى أنه "لمس الاهتمام والجدية في تنظيم هذا القطاع وتطوير التعاون بين قطاع المولدات والدولة من قبل الوزراء والمدير العام وممثلة وزيرة البيئة"، واصفا إياهم بـ"رجال دولة بكل ما للكلمة من معنى، حيث كان والمنطق يحكمان الحوار والنقاش".وأشار إلى أن "المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجان تقنية وفنية وقانونية لمعالجة ومتابعة النقاط التي عرضها رئيس التجمع في كتابه الخطي المقدم وفي كلمته".وشكر التجمع لـ"وزراء الاقتصاد والطاقة والبيئة وأبو هذه الاستضافة والروح الإيجابية".