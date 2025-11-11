Advertisement

لبنان

أصحاب المولدات بعد اجتماعهم في وزارة الاقتصاد: الحوار كان شفافاً وبنّاءً

11-11-2025 | 11:11
أعلن "تجمع أصحاب المولدات الخاصة" في لبنان في بيان، أنه "عقد اجتماعا في وزارة الاقتصاد والتجارة مع وزري الاقتصاد الدكتور عامر البساط والطاقة والمياه جو الصدي والمدير العام للوزارة الدكتور محمد أبو حيدر وممثلة عن وزيرة البيئة حلا منجد، وقدم له رئيس التجمع عبده سعاده وممثلين عن كل المناطق والمحافظات، كتابا خطيا، وعرض لهم مسائل تهم القطاع وما آلت إليه الأمور في الآونة الأخيرة".
وأوضح التجمع أن "اللقاء كان جيد جدا لجهة التعاطي والإيجابية في المناقشة والشفافية بالحوار البنّاء"، لافتا إلى أنه "لمس الاهتمام والجدية في تنظيم هذا القطاع وتطوير التعاون بين قطاع المولدات والدولة من قبل الوزراء والمدير العام وممثلة وزيرة البيئة"، واصفا إياهم بـ"رجال دولة بكل ما للكلمة من معنى، حيث كان العلم والمنطق يحكمان الحوار والنقاش".

وأشار إلى أن "المجتمعين اتفقوا على تشكيل لجان تقنية وفنية وقانونية لمعالجة ومتابعة النقاط التي عرضها رئيس التجمع في كتابه الخطي المقدم وفي كلمته".

وشكر التجمع لـ"وزراء الاقتصاد والطاقة والبيئة وأبو حيدر هذه الاستضافة والروح الإيجابية".
 
لبنان

إقتصاد

وزارة الاقتصاد والتجارة

وزارة الاقتصاد

محمد أبو حيدر

المدير العام

الدكتور محمد

الدكتور عامر

عامر البساط

جو الصدي

