لبنان

سرق سلاحًا حربيًا من داخل آلية عسكرية.. وهذا ما حلّ به!

Lebanon 24
11-11-2025 | 11:26
Doc-P-1440989-638984832769725531.jpeg
Doc-P-1440989-638984832769725531.jpeg photos 0
أقدم المدعو "ع. ح." على سرقة سلاح حربي من نوع M16 من داخل آلية عسكرية كانت مركونة أمام مطعم "عنبر" في عرسال، بحسب معلومات "لبنان 24".
وقد أُلقي القبض عليه قبل قليل من قبل الأجهزة المختصة، وتم اقتياده إلى أحد المراكز العسكرية للتحقيق معه.

وأفادت المعلومات أنه تمّت استعادة السلاح المسروق.
لبنان 24

لبنان

عرسال

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24