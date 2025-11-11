Advertisement

لبنان

أصحاب مصانع الكرتون يحذرون من كارثة صناعية تهدد مئات العمال

Lebanon 24
11-11-2025 | 11:40
زار وفد من اصحاب مصانع الكرتون المصنّع  وزير الصناعة جو عيسى الخوري عارضين له، بحسب بيان، "حجم الكارثة الصناعية التي تلحق بمعاملهم و تهدد بتشريد 400 عامل من جراء فتح باب الاستيراد للكرتون المصنّع و دخوله عبر الحدود اللبنانية البرية".
ونقل سعيد ياسين عن وزير الصناعة رفضه "اهمال هذا القطاع الصناعي الذي يستقطب آلاف اللبنانيين و هو قطاع اساسي في الصناعة اللبنانية"، مؤكداً انه "سيعمل بكل جهده لوقف الاستيراد و سيطرح هذا الموضوع مع وزير الاقتصاد و التجارة عامر البساط لوقف الاستيراد"، مشدداً على ان "الأولوية هي لحماية الانتاج الصناعي اللبناني".

وطالب الوفد ب"وقف إجازات استيراد الكرتون المصنّع التي تسمح بدخول مئات الأطنان منه يوميًا عبر مختلف المعابر البرّية، الامر الذي يلحق الضرر الفادح في المعامل والاقتصاد اللبناني".
