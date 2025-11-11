أصحاب مصانع الكرتون يحذرون من كارثة صناعية تهدد مئات العمال

Advertisement

زار وفد من اصحاب مصانع الكرتون المصنّع جو عارضين له، بحسب بيان، "حجم الكارثة الصناعية التي تلحق بمعاملهم و تهدد بتشريد 400 عامل من جراء فتح باب الاستيراد للكرتون المصنّع و دخوله عبر الحدود البرية".ونقل سعيد ياسين عن وزير الصناعة رفضه "اهمال هذا القطاع الصناعي الذي يستقطب آلاف اللبنانيين و هو قطاع اساسي في الصناعة اللبنانية"، مؤكداً انه "سيعمل بكل جهده لوقف الاستيراد و سيطرح هذا الموضوع مع و التجارة عامر البساط لوقف الاستيراد"، مشدداً على ان "الأولوية هي لحماية الانتاج الصناعي اللبناني".وطالب الوفد ب"وقف إجازات استيراد الكرتون المصنّع التي تسمح بدخول مئات الأطنان منه يوميًا عبر مختلف المعابر البرّية، الامر الذي يلحق الضرر الفادح في المعامل والاقتصاد اللبناني".