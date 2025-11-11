نتيجة ماسٍ كهربائي... احتراق خيمة للنازحين في هذه المنطقة (صور)

Advertisement

شبّ حريق في خيمة للنازحين في منطقة زيدانية – نتيجة ماسٍ كهربائي، ما أدى إلى احتراق الخيمة بالكامل، بحسب ما أفاد مندوب " ".وعمل عناصر الدفاع المدني على إخماد النيران، كما حضر إلى المكان عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في .ولم تُسجّل أي إصابات، واقتصرت الأضرار على الماديات.