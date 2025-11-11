Advertisement

لبنان

نتيجة ماسٍ كهربائي... احتراق خيمة للنازحين في هذه المنطقة (صور)

Lebanon 24
11-11-2025 | 12:10
شبّ حريق في خيمة للنازحين في منطقة زيدانية – الرميلة نتيجة ماسٍ كهربائي، ما أدى إلى احتراق الخيمة بالكامل، بحسب ما أفاد مندوب "لبنان 24".
وعمل عناصر الدفاع المدني على إخماد النيران، كما حضر إلى المكان عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد.

ولم تُسجّل أي إصابات، واقتصرت الأضرار على الماديات.

  



مؤسسة معروف سعد

معروف سعد

لبنان 24

الرميلة

الرميل

لبنان

زيدان

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24