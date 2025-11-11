البستاني يشيد بإنجازات "الميدل إيست" ويدعم مشروع الطيران منخفض الكلفة

Advertisement

وجّه تحيّة تقدير واعتزاز لإدارة وموظفيها، في الذكرى الـ 80 لتأسيس الشركة ، مثنيًا على "المسيرة المشرفة التي جعلت من "الميدل إيست" نموذجًا وطنيًا للنجاح والأمان والتميّز في عالم الطيران".وأعرب عن فخره ب"نجاح الشركة وتطورها المستمر"، وثمّن عاليًا "تصريح رئيس مجلس إدارتها حول إطلاق شركة طيران منخفضة الكلفة "Fly Beirut " عام 2027، والتي ستتمتّع بمعايير السلامة والصيانة الخاصة بشركة الميدل ايست".وأوضح أنّ "هذه خطوة كان قد طالب بها مرارًا بصفته رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، لما لها من أثر إيجابي في تخفيض أسعار التذاكر، خصوصًا للمغتربين والطلاب اللبنانيين".كما رحّب البستاني ب"مشروع تحديث وتحويله إلى "Boutique Airport"، إضافةً إلى مشروع بناء الهنغار الكبير من دون أعمدة، على استيعاب الطائرات ذات الاجنحة الطويلة". واعتبر أنّ "هذه الخطوات تشكل نقلة نوعية مميزة على صعيد تنشيط الاقتصاد والتجارة والسياحة، وترسيخ موقع على خارطة المطارات العالمية من حيث الجودة والخدمة".