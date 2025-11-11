Advertisement

لبنان

البستاني يشيد بإنجازات "الميدل إيست" ويدعم مشروع الطيران منخفض الكلفة

Lebanon 24
11-11-2025 | 12:29
وجّه النائب فريد البستاني تحيّة تقدير واعتزاز لإدارة  شركة طيران الشرق الأوسط وموظفيها، في الذكرى الـ 80 لتأسيس الشركة ، مثنيًا على "المسيرة المشرفة التي جعلت من "الميدل إيست" نموذجًا وطنيًا للنجاح والأمان والتميّز في عالم الطيران". 
وأعرب البستاني عن فخره ب"نجاح الشركة وتطورها المستمر"، وثمّن عاليًا "تصريح رئيس مجلس إدارتها حول إطلاق شركة طيران منخفضة الكلفة "Fly Beirut " عام 2027، والتي ستتمتّع بمعايير السلامة والصيانة الخاصة بشركة الميدل ايست".

وأوضح أنّ "هذه خطوة كان قد طالب بها مرارًا بصفته رئيس لجنة الاقتصاد النيابية، لما لها من أثر إيجابي في تخفيض أسعار التذاكر، خصوصًا للمغتربين والطلاب اللبنانيين".

كما رحّب البستاني ب"مشروع تحديث مطار بيروت الدولي وتحويله إلى "Boutique Airport"، إضافةً إلى مشروع بناء الهنغار الكبير من دون أعمدة، القادر على استيعاب الطائرات ذات الاجنحة الطويلة". واعتبر أنّ "هذه الخطوات تشكل نقلة نوعية مميزة على صعيد تنشيط الاقتصاد والتجارة والسياحة، وترسيخ موقع لبنان على خارطة المطارات العالمية من حيث الجودة والخدمة".
