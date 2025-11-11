23
لبنان
تحذير طبي: تعاطي المخدرات بين طلاب لبنان يتصاعد في ظل الأزمة الاقتصادية
Lebanon 24
11-11-2025
|
12:33
حذّر رئيس "التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني"، والأمين العام للرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية، وعضو
مجلس نقابة الأطباء
، البرفسور رائف رضا، في بيان، من "آفة التعاطي بالمخدرات التي تنتشر بين طلاب المدارس والجامعات، خصوصًا في ظلّ الوضع الاقتصادي والأخلاقي المدمّر، وعدم مراقبة الطلاب من قبل الأهل في البيوت".
وأشار إلى أهمية "مراقبة تغيّر السلوك وتدنّي الإنتاج العلمي والمصروف الزائد وغياب الطالب عن المدرسة أو الجامعة، وتفتيش أغراضه الشخصية ومعرفة من يعاشرهم، ومراقبة اليدين أو الجسم في حال وجود علامات وخز الإبر أو التدخين الذي يُمزج بالمخدرات، وكذلك مراقبة نومه و"الواتساب" وسواه".
وأكد أن "كلّ هذه الوسائل تساعد الأهل على
الكشف عن
هذه الآفة الخطيرة التي تُدمّر الشباب والشابات وتجرّ إلى ما لا يُحمد عقباه"، لافتًا إلى "وجود ارتباط بين المخدرات والشذوذ الجنسي والإجرام والانتحار والموت نتيجة الجرعات الزائدة، وحتى استخدام المدمنين في العمالة".
وشكر "
مكتب مكافحة المخدرات
الذي يعمل على كشف المروّجين وأماكن بيع المخدرات وسوقهم إلى العدالة"، داعيًا إلى "التنبه لأولادنا ومراقبتهم كمسؤولية أساسية قبل فوات الأوان، لأن هذه الآفة تُدمّر الأسرة والمجتمع والوطن".
