لبنان

شحادة: لبنان يسير بخطى ثابتة نحو الحكومة الرقمية

Lebanon 24
11-11-2025 | 13:06
شارك وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة في اجتماع لجنة التكنولوجيا النيابية، الذي عقد في مجلس النواب برئاسة النائب طوني فرنجية، وبمشاركة النواب: سعيد الأسمر، رازي الحاج، ونيكولا صحناوي، إلى جانب المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود.
وأفاد المكتب الإعلامي لشحادة بأن "اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على آخر المستجدات في مشاريع التحول الرقمي التي تعمل عليها الوزارة، كما تم عرض التقدم الحاصل في تنفيذ الخطة الوطنية للرقمنة والتحديات التي تواجهها الإدارات العامة في هذا المجال. وبحث المجتمعون في أهمية اللجنة الوزارية لتطوير التحول الرقمي في القطاع العام برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري التي تعمل على تسريع وتيرة العمل في المشاريع ذات الأولوية، خصوصا تلك المتعلقة بتوحيد قواعد البيانات الحكومية، وتفعيل الهوية الرقمية، وتحسين البنية التحتية التكنولوجية في الإدارات العامة. كما أكد المجتمعون أهمية وجود وزارة مستقلة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في ظل المتغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم على هذا الصعيد".
رئيس مجلس الوزراء

الذكاء الاصطناعي

اللجنة الوزارية

المكتب الإعلامي

الإدارات العامة

اللجنة الوزاري

وزارة المهجرين

المدير العام

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24