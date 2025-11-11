شحادة: لبنان يسير بخطى ثابتة نحو الحكومة الرقمية

Advertisement

شارك وزير المهجرين لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة في اجتماع لجنة التكنولوجيا النيابية، الذي عقد في مجلس النواب برئاسة النائب طوني ، وبمشاركة النواب: سعيد ، رازي الحاج، ونيكولا صحناوي، إلى جانب لوزارة المهجرين أحمد محمود.وأفاد لشحادة بأن "اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على آخر المستجدات في مشاريع التحول الرقمي التي تعمل عليها الوزارة، كما تم عرض التقدم الحاصل في تنفيذ الخطة الوطنية للرقمنة والتحديات التي تواجهها في هذا المجال. وبحث المجتمعون في أهمية لتطوير التحول الرقمي في القطاع العام برئاسة نائب طارق متري التي تعمل على تسريع وتيرة العمل في المشاريع ذات الأولوية، خصوصا تلك المتعلقة بتوحيد قواعد البيانات الحكومية، وتفعيل الهوية الرقمية، وتحسين البنية التحتية التكنولوجية في الإدارات العامة. كما أكد المجتمعون أهمية وجود وزارة مستقلة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في ظل المتغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم على هذا الصعيد".