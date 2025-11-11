رسامني: تسلمنا 4 حافلات كهربائية للتنقل بين جبيل وبيروت بالتعاون مع الأمم المتحدة

Advertisement

قال وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني خلال حديثه في افتتاح معرض السيارات الكهربائية والهجينة في : "السوق اللبناني لا يستطيع أن يستوعب عددا كبيرا من وكالات السيارات تحت سقف واحد، والأجدى أن نركز على عدد محدد من العلامات التجارية، لأن حجم السوق اليوم أصغر بكثير مما كان عليه في السابق".أضاف: "في المعارض السابقة، كانت المصارف تشكل العنصر الأبرز، إذ كانت تخفض الفوائد على قروض السيارات إلى 0.5 أو 1 بالمئة من دون دفعة أولى. أما اليوم، فنقف في غيابها التام، ومع ذلك المعرض قائم. فكيف سيكون المشهد لو عادت المصارف إلى تمويل السيارات؟ عندها، السماء ستكون حدودنا".وتابع: "الشركات أظهرت ريادة واضحة في قطاع المركبات الكهربائية وتطورت بسرعة لافتة، لكن كثرتها اليوم ستؤدي حتما إلى اندماجات تعيد السوق إلى عدد محدود من الشركات القادرة على الاستمرار والنجاح".وعن حماية المستهلك، قال رسامني: "لا يسعني إلا أن أتساءل: كم من اللبنانيين اشتروا سيارات من دون كفالة أو وكالة تحميهم، أو حتى من دون تحديثات للبرامج الإلكترونية؟ حماية المستهلك مسؤولية الدولة، وسنعمل على ذلك مع ".وأكد أن "تشجيع النقل المشترك وتقليل عدد السيارات الخاصة يجب أن يكونا جزءا من أي سياسة حديثةٍ للنقل، لما لذلك من أثر مباشر على الحد من الازدحام المروري".وفي حديثه عن النقل الكهربائي، أعلن أن "الوزارة تسلمت من برنامج الإنمائي أربع حافلات كهربائية للتنقل بين وبيروت، في خطوة تهدف إلى تشجيع النقل العام باستخدام الطاقة النظيفة".وقال: "طلبت دراسة إمكانية اعتماد سيارات الأجرة الهجينة في مطار - بيروت، وأؤمن بأن السيارات الهجينة ستشكل عنصرا أساسيا في مستقبل النقل في ". (الوكالة الوطنية)