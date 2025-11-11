Advertisement

لبنان

بعد اعتدائه على طبيب… توقيف مطلوب في طرابلس!

11-11-2025 | 13:59
أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المدعو "م.م" في محلة القبةطرابلس بالقرب من مسجد عائشة، وتم اقتياده إلى التحقيق، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وجاءت عملية التوقيف على خلفية اعتداء الموقوف بالضرب على طبيب في وقت سابق، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق لمعرفة تفاصيل الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
