بعد اعتدائه على طبيب… توقيف مطلوب في طرابلس!

أوقفت دورية من في المدعو "م.م" في محلة – بالقرب من ، وتم اقتياده إلى التحقيق، بحسب ما أفادت مندوبة " ".

وجاءت عملية التوقيف على خلفية اعتداء الموقوف بالضرب على طبيب في وقت سابق، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق لمعرفة تفاصيل الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.