لبنان

إشكال داخل مخيم عين الحلوة وإصابة أحد أبرز المطلوبين… إليكم التفاصيل!

Lebanon 24
11-11-2025 | 14:09
Doc-P-1441048-638984929053884977.webp
Doc-P-1441048-638984929053884977.webp photos 0
أفادت معلومات "لبنان 24" عن وقوع إشكال داخل مخيم عين الحلوة أسفر عن إصابة هيثم الشعبي، أحد أخطر المطلوبين، أثناء محاولته فض نزاع بين زوج ابنته "م.ش" وشخص آخر يدعى "ي.ج".
وأشارت المعلومات إلى أن الإشكال وقع في حي التعمير داخل المخيم، حيث تتواجد جماعة "جند الشام" التي يرأسها الشعبي، وساد المخيم على إثره حالة من الاستنفار.

وتجري حالياً محاولات لاحتواء الإشكال ومنع تفاقمه.

يُذكر أن هيثم الشعبي يُعتبر من أخطر المطلوبين، خصوصًا بعد قيادته معركة المخيم خلال عام 2023 ضد حركة فتح، كما أنه شقيق محمد الشعبي، أحد أبرز المنتمين لتنظيم داعش.
مخيم عين الحلوة

محمد الشعبي

هيثم الشعبي

عين الحلوة

عين الحلو

نظيم داعش

لبنان 24

حركة فتح

