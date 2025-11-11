22
بدر: 80 عاماً من التحليق نحو العُلا
Lebanon 24
11-11-2025
|
14:38
كتب النائب
نبيل بدر
عبر حسابه على منصة "إكس": "ثمانون عاماً من التحليق نحو العُلا، من أول إقلاع إلى اليوم، تواصل
شركة طيران الشرق الأوسط
كتابة فصول من الريادة والتميّز، حتى أصبحت جزءاً من ذاكرة وطن نفخر به جميعاً وعلامة مضيئة في سماء الطيران العربي. ولأن الاحتفاء بمثل هذه المسيرة هو تقدير لرحلة لا تزال تمضي بثبات نحو
المستقبل
بقيادة
محمد الحوت
الذي اجتهد وحصد إجماعًا وطنيًا، كان حضورنا حفل الغداء الذي أُقيم بهذه المناسبة فرصة للتعبير عن فخرنا واعتزازنا بمسيرة هذه الشركة الرائدة.
كل التقدير لكل من كان جزءاً من هذا الإرث العريق، وللشخص الذي
بادر
بإرساء أسس إعادة نهوض وقيامة
طيران الشرق الأوسط
بعد الحرب، والذي لم يأخذ حقه اليوم، لك يا
رفيق الحريري
... كل الاحترام والتقدير".
