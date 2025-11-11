بدر: 80 عاماً من التحليق نحو العُلا

Advertisement

كتب النائب عبر حسابه على منصة "إكس": "ثمانون عاماً من التحليق نحو العُلا، من أول إقلاع إلى اليوم، تواصل كتابة فصول من الريادة والتميّز، حتى أصبحت جزءاً من ذاكرة وطن نفخر به جميعاً وعلامة مضيئة في سماء الطيران العربي. ولأن الاحتفاء بمثل هذه المسيرة هو تقدير لرحلة لا تزال تمضي بثبات نحو بقيادة الذي اجتهد وحصد إجماعًا وطنيًا، كان حضورنا حفل الغداء الذي أُقيم بهذه المناسبة فرصة للتعبير عن فخرنا واعتزازنا بمسيرة هذه الشركة الرائدة.كل التقدير لكل من كان جزءاً من هذا الإرث العريق، وللشخص الذي بإرساء أسس إعادة نهوض وقيامة بعد الحرب، والذي لم يأخذ حقه اليوم، لك يا ... كل الاحترام والتقدير".