Advertisement

لبنان

بدر: 80 عاماً من التحليق نحو العُلا

Lebanon 24
11-11-2025 | 14:38
A-
A+
Doc-P-1441053-638984940691113289.png
Doc-P-1441053-638984940691113289.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب نبيل بدر عبر حسابه على منصة "إكس": "ثمانون عاماً من التحليق نحو العُلا، من أول إقلاع إلى اليوم، تواصل شركة طيران الشرق الأوسط كتابة فصول من الريادة والتميّز، حتى أصبحت جزءاً من ذاكرة وطن نفخر به جميعاً وعلامة مضيئة في سماء الطيران العربي. ولأن الاحتفاء بمثل هذه المسيرة هو تقدير لرحلة لا تزال تمضي بثبات نحو المستقبل بقيادة محمد الحوت الذي اجتهد وحصد إجماعًا وطنيًا، كان حضورنا حفل الغداء الذي أُقيم بهذه المناسبة فرصة للتعبير عن فخرنا واعتزازنا بمسيرة هذه الشركة الرائدة.
Advertisement

كل التقدير لكل من كان جزءاً من هذا الإرث العريق، وللشخص الذي بادر بإرساء أسس إعادة نهوض وقيامة طيران الشرق الأوسط بعد الحرب، والذي لم يأخذ حقه اليوم، لك يا رفيق الحريري... كل الاحترام والتقدير".
 
مواضيع ذات صلة
الصليب الأحمر: نحو 80% من المرافق الطبية بالسودان توقفت عن العمل
lebanon 24
12/11/2025 03:24:02 Lebanon 24 Lebanon 24
منسى التقى وزير خارجية البحرين في العلا وعرض معه سبل تعزيز التعاون
lebanon 24
12/11/2025 03:24:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي يشارك في افتتاح اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن في العُلا
lebanon 24
12/11/2025 03:24:02 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز الرياضي على NSA بنتيجة 99-80 ضمن المرحلة الثالثة من ديكاتلون بطولة لبنان لكرة السلة
lebanon 24
12/11/2025 03:24:02 Lebanon 24 Lebanon 24

شركة طيران الشرق الأوسط

طيران الشرق الأوسط

الشرق الأوسط

رفيق الحريري

محمد الحوت

محمد الحو

نبيل بدر

المستقبل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:40 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-11-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:14 | 2025-11-11
16:34 | 2025-11-11
16:06 | 2025-11-11
15:52 | 2025-11-11
15:44 | 2025-11-11
15:27 | 2025-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24