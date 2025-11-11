22
لبنان
شتورة تستعد لاستقبال أول محطة عامة لتشريج السيارات على الكهرباء
Lebanon 24
11-11-2025
|
15:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس بلدية
شتورة
ميشال مطران
، ان سيتم تركيب أول محطة عامة لتشريج السيارات على الكهرباء في
البقاع
، وتحديداً في شتورة، خلال أيام، وبالشراكة بين بلدية شتورة وشركة مدكو".
