لبنان

شتورة تستعد لاستقبال أول محطة عامة لتشريج السيارات على الكهرباء

Lebanon 24
11-11-2025 | 15:05
أعلن رئيس بلدية شتورة ميشال مطران، ان سيتم تركيب أول محطة عامة لتشريج السيارات على الكهرباء في البقاع، وتحديداً في شتورة، خلال أيام، وبالشراكة بين بلدية شتورة وشركة مدكو".
