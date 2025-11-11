Advertisement

لبنان

تحضير للعودة

Lebanon 24
11-11-2025
يتحضَّر قطب نيابي سابق للعودة إلى الساحة بتشكيل ائتلاف بالتعاون مع الثنائي، وحلفاء سابقين في منطقته البقاعية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
الثنائي

البقاعي

البقاع

بقاعية

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24