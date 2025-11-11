22
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
12
o
النبطية
14
o
زحلة
12
o
بعلبك
5
o
بشري
14
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تحضير للعودة
Lebanon 24
11-11-2025
|
17:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
يتحضَّر قطب نيابي سابق للعودة إلى الساحة بتشكيل ائتلاف بالتعاون مع
الثنائي
، وحلفاء سابقين في منطقته البقاعية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بوتين: القمة مع ترامب بحاجة إلى تحضير ونحن نريد مواصلة الحوار
Lebanon 24
بوتين: القمة مع ترامب بحاجة إلى تحضير ونحن نريد مواصلة الحوار
12/11/2025 06:36:36
12/11/2025 06:36:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: أبلغنا أميركا باستعداد أوروبا لتحضير أطر للسلام في أوكرانيا (العربية)
Lebanon 24
الخارجية الفرنسية: أبلغنا أميركا باستعداد أوروبا لتحضير أطر للسلام في أوكرانيا (العربية)
12/11/2025 06:36:36
12/11/2025 06:36:36
Lebanon 24
Lebanon 24
5 طرق صحية لتحضير البيض… اكتشفها!
Lebanon 24
5 طرق صحية لتحضير البيض… اكتشفها!
12/11/2025 06:36:36
12/11/2025 06:36:36
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر.. اجتماعات تحضيرية لمؤتمرات البنك الدولي
Lebanon 24
جابر.. اجتماعات تحضيرية لمؤتمرات البنك الدولي
12/11/2025 06:36:36
12/11/2025 06:36:36
Lebanon 24
Lebanon 24
الثنائي
البقاعي
البقاع
بقاعية
تابع
قد يعجبك أيضاً
لبنان بين التصعيد الميداني والمسعى الدبلوماسي.. مهلة أميركية حتى منتصف كانون الثاني للإصلاح ونزع السلاح
Lebanon 24
لبنان بين التصعيد الميداني والمسعى الدبلوماسي.. مهلة أميركية حتى منتصف كانون الثاني للإصلاح ونزع السلاح
22:04 | 2025-11-11
11/11/2025 10:04:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع "الميكانيزم" اليوم: ضغوط مرتقبة على الجيش والعدو يتهم "الحزب" بالعمل جنوب الليطاني
Lebanon 24
اجتماع "الميكانيزم" اليوم: ضغوط مرتقبة على الجيش والعدو يتهم "الحزب" بالعمل جنوب الليطاني
22:06 | 2025-11-11
11/11/2025 10:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاصة مواقف الوفد الأميركي للبنانيين: بلدكم أمام فرصة أخيرة فلا تفوتوها ترامب يرغب في إدراجه على لائحة إنجازاته
Lebanon 24
خلاصة مواقف الوفد الأميركي للبنانيين: بلدكم أمام فرصة أخيرة فلا تفوتوها ترامب يرغب في إدراجه على لائحة إنجازاته
22:07 | 2025-11-11
11/11/2025 10:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مُستشارة ماكرون في لبنان بعد لقائها رئيس المخابرات المصريّة
Lebanon 24
مُستشارة ماكرون في لبنان بعد لقائها رئيس المخابرات المصريّة
22:13 | 2025-11-11
11/11/2025 10:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق فجرا داخل محل في التبانة.. والأضرار مادية
Lebanon 24
حريق فجرا داخل محل في التبانة.. والأضرار مادية
23:18 | 2025-11-11
11/11/2025 11:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رفع سقف السحوبات قريبا.. ماذا عن إعادة الودائع؟
Lebanon 24
رفع سقف السحوبات قريبا.. ماذا عن إعادة الودائع؟
02:15 | 2025-11-11
11/11/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
08:40 | 2025-11-11
11/11/2025 08:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن المنخفض الجوي الذي سيضرب لبنان.. كتل هوائية باردة وأمطار اعتبارا من هذا اليوم
01:55 | 2025-11-11
11/11/2025 01:55:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى من رئيس مجلس إدارة "الميدل ايست"... إليكم ما أعلنه للراغبين بالسفر بتكلفة أقلّ
Lebanon 24
بشرى من رئيس مجلس إدارة "الميدل ايست"... إليكم ما أعلنه للراغبين بالسفر بتكلفة أقلّ
07:13 | 2025-11-11
11/11/2025 07:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عن السلام بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته صحيفة "Washington Post"
Lebanon 24
عن السلام بين لبنان وإسرائيل.. هذا ما كشفته صحيفة "Washington Post"
03:30 | 2025-11-11
11/11/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:04 | 2025-11-11
لبنان بين التصعيد الميداني والمسعى الدبلوماسي.. مهلة أميركية حتى منتصف كانون الثاني للإصلاح ونزع السلاح
22:06 | 2025-11-11
اجتماع "الميكانيزم" اليوم: ضغوط مرتقبة على الجيش والعدو يتهم "الحزب" بالعمل جنوب الليطاني
22:07 | 2025-11-11
خلاصة مواقف الوفد الأميركي للبنانيين: بلدكم أمام فرصة أخيرة فلا تفوتوها ترامب يرغب في إدراجه على لائحة إنجازاته
22:13 | 2025-11-11
مُستشارة ماكرون في لبنان بعد لقائها رئيس المخابرات المصريّة
23:18 | 2025-11-11
حريق فجرا داخل محل في التبانة.. والأضرار مادية
23:03 | 2025-11-11
11 محطة للبابا لاون الرابع عشر في زيارته للبنان
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
12/11/2025 06:36:36
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
12/11/2025 06:36:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
12/11/2025 06:36:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24