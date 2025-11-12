Advertisement

لبنان

تأجيل الانتخابات بقرار خارجي؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
12-11-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1441172-638985321313037082.jpg
Doc-P-1441172-638985321313037082.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بات الكباش الانتخابي الدائر حالياً في لبنان  محور نقاش واسع في الأوساط السياسية، حيث يرى العديد من المتابعين أن حدّة المواجهة بين القوى المختلفة تتجاوز الإطار المحلي لتلامس حسابات إقليمية ودولية.
Advertisement
وتشير المعطيات المتداولة إلى أن بعض الجهات الخارجية تضع نصب أعينها هدفاً واضحاً يتمثل في خرق المقاعد الشيعية كأولوية في الاستحقاق النيابي المقبل، ما يجعل مسار الانتخابات مرتبطاً مباشرة بمواقف تلك القوى.
ويرجّح مراقبون أن يفتح استمرار هذا التوتر السياسي الباب أمام تأجيل أو "تطوير" العملية الانتخابية، ريثما تتضح التوجهات الدولية النهائية حيال خارطة النفوذ في البرلمان المقبل.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
تأجيل الانتخابات.. القرار الخارجي لم يتخذ بعد
lebanon 24
12/11/2025 09:33:36 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار تأجيل الانتخابات ليس بيد القوى الداخلية
lebanon 24
12/11/2025 09:33:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"قرار واضح": إما انتخابات في موعدها او تأجيل كامل
lebanon 24
12/11/2025 09:33:36 Lebanon 24 Lebanon 24
نصار يدعو إلى عدم تأجيل الانتخابات النيابية ويعتبر ذلك مشكلة وليس حلاً
lebanon 24
12/11/2025 09:33:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الانتخابية

البرلمان

الشيعية

الشيعي

شيعية

سي ال

شيعي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-11-12
02:23 | 2025-11-12
02:20 | 2025-11-12
02:15 | 2025-11-12
02:09 | 2025-11-12
02:05 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24