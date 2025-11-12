تأجيل الانتخابات بقرار خارجي؟

Advertisement

بات الكباش الانتخابي الدائر حالياً في لبنان محور نقاش واسع في الأوساط السياسية، حيث يرى العديد من المتابعين أن حدّة المواجهة بين القوى المختلفة تتجاوز الإطار المحلي لتلامس حسابات إقليمية ودولية.وتشير المعطيات المتداولة إلى أن بعض الجهات الخارجية تضع نصب أعينها هدفاً واضحاً يتمثل في خرق المقاعد كأولوية في الاستحقاق النيابي المقبل، ما يجعل مسار الانتخابات مرتبطاً مباشرة بمواقف تلك القوى.ويرجّح مراقبون أن يفتح استمرار هذا التوتر السياسي الباب أمام تأجيل أو "تطوير" العملية ، ريثما تتضح التوجهات الدولية النهائية حيال خارطة النفوذ في المقبل.