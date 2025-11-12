Advertisement

لبنان

اشكالات على خط التحضيرات لزيارة البابا

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
12-11-2025 | 01:30
شهد اجتماع رفيع عقد قبل يومين تحضيرا لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان تباينا واضحا في الموقف بين شخصية مدنية رفيعة ومرجع كنسي، على خلفية تفاصيل بروتوكولية اساسية، في وقت تستغرب "دوائر رسمية" معنية ايضا بالزيارة بشكل مباشر عدم وضعها حتى الان في تفاصيل برنامج الزيارة وعدم دعوتها بعد الى اي اجتماع تحضيري للزيارة.
وبحسب المصدر فان "الخلاف على التفاصيل البروتوكولية" دفع الجهات الفاتيكانية المعنية في لبنان الى طلب التريث بانتظار الحسم من الفاتيكان.
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

