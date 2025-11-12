"ألبوم صور" للمرشح على طرقات عكار

Advertisement

تتحوّل الطرقات في عكّار يوماً بعد يوم إلى معرض صورٍ ضخم لأحد المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، في مشهدٍ يثير أسئلة أكثر مما يقدّم أجوبة.فالحملة الدعائية التي بدت مبكرةً ومكثّفة إلى هذا الحد، تجاوزت الطابع الانتخابي التقليدي لتطرح تساؤلات عن خلفياتها وتوقيتها.المرشح نفسه كان قد أقرّ في مقابلة إعلامية بتعرّضه لما وصفه بـ"الخداع"، مشيراً إلى أنّ مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى حساب زوجته ثم سُحبت، في قضيةٍ ما زالت تثير الجدل في الأوساط الاقتصادية والإعلامية.من هنا، يرى متابعون أن كثافة الصور والحضور الإعلامي اللافت قد تكون محاولة لإعادة رسم صورة جديدة للمرشح، أو ربما تمهيداً لدخول المشهد النيابي .والمفارقة أنّ صاحب هذه الحملة يُعدّ منسوباً إلى "تيارٍ" يرفع راية "مكافحة الفساد" و"استعادة أموال المودعين".