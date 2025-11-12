Advertisement

لبنان

سلسلة حوادث وإطلاق نار ليلا في طرابلس.. إليكم ما جرى

Lebanon 24
12-11-2025 | 01:49
شهدت مدينة طرابلس ليلا سلسلة من حوادث إطلاق النار في عدد من أحيائها، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
وأشارت مصادر ميدانية إلى أن إطلاق النار تركز في مناطق القبة، المنكوبين، الميناء، وسقي التبانة، إضافة إلى محيط ساحة النجمة والخناق، في حين أشارت المعلومات إلى أن بعض الحوادث جاءت على خلفية مناسبات اجتماعية، فيما كان معظم إطلاق النار عشوائياً ومن أسلحة حربية.

ورغم الحواجز والدوريات المنتشرة في المدينة فإن أصوات الرصاص المتقطعة كانت تُسمع بين الحين والآخر، ما أثار استياء السكان الذين اعتبروا أن الوضع الأمني في طرابلس يمكن أن يتدهور بكبسة زر، في إشارة إلى التنسيق اللافت في توقيت هذه الحوادث.

ساحة النجمة

لبنان 24

التبانة

طرابلس

المينا

لبنان

القبة

بانت

