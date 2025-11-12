سلسلة حوادث وإطلاق نار ليلا في طرابلس.. إليكم ما جرى

Advertisement

شهدت مدينة ليلا سلسلة من حوادث إطلاق النار في عدد من أحيائها، وفق ما أفادت مندوبة " ".وأشارت مصادر ميدانية إلى أن إطلاق النار تركز في مناطق ، المنكوبين، الميناء، وسقي ، إضافة إلى محيط والخناق، في حين أشارت المعلومات إلى أن بعض الحوادث جاءت على خلفية مناسبات اجتماعية، فيما كان معظم إطلاق النار عشوائياً ومن أسلحة حربية.ورغم الحواجز والدوريات المنتشرة في المدينة فإن أصوات الرصاص المتقطعة كانت تُسمع بين الحين والآخر، ما أثار استياء السكان الذين اعتبروا أن الوضع الأمني في طرابلس يمكن أن يتدهور بكبسة زر، في إشارة إلى التنسيق اللافت في توقيت هذه الحوادث.