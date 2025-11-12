Advertisement

لبنان

البعريني: من يسير عكس منطق التطور يخرج من الجغرافيا

Lebanon 24
12-11-2025 | 02:09
كتب النائب وليد البعريني عبر حسابه على منصة "أكس": "استحضار الرئيس السابق إميل لحود لتوزيع شهادات في الشرف والوطنية نذير شؤم ودليل على أن عهد البعث الذي سقط في سوريا وموبقات الدويلة التي غذاها تعيد إنتاج نفسها. لقد دفن اللبنانيون تلك المرحلة السوداء، ولا عهد سوى عهد الدولة، ومن يسير عكس منطق التطور يخرج من الجغرافيا وينبذه التاريخ".
