البعريني: من يسير عكس منطق التطور يخرج من الجغرافيا

كتب النائب عبر حسابه على منصة "أكس": "استحضار الرئيس السابق لتوزيع شهادات في الشرف والوطنية نذير شؤم ودليل على أن عهد الذي سقط في وموبقات الدويلة التي غذاها تعيد إنتاج نفسها. لقد دفن اللبنانيون تلك المرحلة السوداء، ولا عهد سوى عهد الدولة، ومن يسير عكس منطق التطور يخرج من الجغرافيا وينبذه التاريخ".

