لبنان

الأباتي رزق استقبل البخاري وتأكيد أهمية العمل الدائم لتعزيز سبل التلاقي والتعاون

Lebanon 24
12-11-2025 | 02:20
Doc-P-1441203-638985362230819176.jpeg
Doc-P-1441203-638985362230819176.jpeg photos 0
 استضاف الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأباتي إدمون رزق سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري، في دير سيدة اللويزة – زوق مصبح، محاطًا بالآباء المدبرين العامين والقيم العام، وفي حضور النائب الشيخ فريد هيكل الخازن.
وكان اللقاء مناسبة للبحث في متانة العلاقات التي تجمع بين الشعبين اللبناني والسعودي، وتأكيد أهمية العمل الدائم لتعزيز سبل التلاقي والتعاون، لا سيما في ضوء التقدّم الكبير الذي تشهده المملكة العربية السعودية في إطار "رؤية 2030" التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.


وأثنى بخاري على الدور الريادي الذي تلعبه الرهبانية المارونية المريمية من خلال نشاطاتها في لبنان وعالم الانتشار، مشيدًا بمؤسساتها التربوية ولا سيما جامعة سيدة اللويزة، التي تساهم في نشر قيم العلم والانفتاح.


بعد اللقاء، جال بخاري في متحف سيدة اللويزة، واطّلع على محتوياته، مثنيًا على جهود الرهبانية في الحفاظ على الإرث الديني والحضاري، ومعربًا عن تقديره لقيمة المتحف الذي يحتضن مخطوطات ووثائق وتحفًا نادرة لا مثيل لها في أي متحف آخر. كما نوه بالجهود التي بذلتها الرهبانية طوال مسيرتها الممتدة على مدى ثلاثمائة وثلاثين عامًا.


وفي ختام الزيارة، قدّم بخاري للأباتي رزق درع الملك عبد العزيز عربون محبة وتقدير للرهبانية، ودوّن على السجل الذهبي كلمات عبّر فيها عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، متمنيًا دوام التعاون بين المملكة العربية السعودية والرهبانية المارونية المريمية.
