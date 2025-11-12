الأباتي رزق استقبل البخاري وتأكيد أهمية العمل الدائم لتعزيز سبل التلاقي والتعاون

Advertisement

استضاف الرئيس العام للرهبانية المريمية الأباتي إدمون رزق سفير وليد بخاري، في دير سيدة اللويزة – زوق مصبح، محاطًا بالآباء المدبرين العامين والقيم العام، وفي حضور النائب الشيخ فريد هيكل الخازن.وكان اللقاء مناسبة للبحث في متانة العلاقات التي تجمع بين الشعبين اللبناني والسعودي، وتأكيد أهمية العمل الدائم لتعزيز سبل التلاقي والتعاون، لا سيما في ضوء التقدّم الكبير الذي تشهده في إطار "رؤية 2030" التي يقودها سمو ولي .وأثنى بخاري على الدور الريادي الذي تلعبه الرهبانية المارونية المريمية من خلال نشاطاتها في وعالم الانتشار، مشيدًا بمؤسساتها التربوية ولا سيما جامعة سيدة اللويزة، التي تساهم في نشر قيم والانفتاح.بعد اللقاء، جال بخاري في متحف سيدة اللويزة، واطّلع على محتوياته، مثنيًا على جهود الرهبانية في الحفاظ على الإرث الديني والحضاري، ومعربًا عن تقديره لقيمة المتحف الذي يحتضن مخطوطات ووثائق وتحفًا نادرة لا مثيل لها في أي متحف آخر. كما نوه بالجهود التي بذلتها الرهبانية طوال مسيرتها الممتدة على مدى ثلاثمائة وثلاثين عامًا.وفي ختام الزيارة، قدّم بخاري للأباتي رزق درع الملك عبد العزيز عربون محبة وتقدير للرهبانية، ودوّن على السجل الذهبي كلمات عبّر فيها عن امتنانه لحفاوة الاستقبال، متمنيًا دوام التعاون بين المملكة العربية والرهبانية المارونية المريمية.