ضمن حملة ميدانية جديدة… مصلحة نهر الليطاني أخذت عينات من المياه في إطار برنامج المراقبة الدورية

تهدف الحملة، بحسب بيان، إلى تقويم نوعية المياه المستخدمة في الريّ ضمن مناطق صور والنبطية والزهراني، والتحقق من مدى مطابقتها للمعايير البيئية والصحية المنصوص عليها في القوانين ، ولا سيما قانون حماية البيئة الرقم 444/2002 وقانون المياه الرقم 192/2020، والتوصيات الفنية الصادرة عن في إطار مشروع الإدارة المتكاملة لحوض نهر الليطاني.ولفت البيان الى ان "توصيات البنك الدولي اكدت ضرورة تعزيز أنظمة المراقبة والتحليل الدوري للمياه في الحوض الأدنى، باعتباره منطقة حساسة زراعياً وسكانياً، وتشهد استخداماً واسعاً لمياه النهر في ريّ المحاصيل الزراعية. وتُعدّ نتائج هذه العينات أساسية لتحديد مستويات التلوث الصناعي والزراعي، ووضع خطط المعالجة والحدّ من مصادر التلوث".وشددت المصلحة على أنّ "تحليل العينات الدورية يُشكّل خطوة أساسية في إطار تطبيق خارطة الطريق العلاجية الطارئة التي أقرّها ، والهادفة إلى حماية الموارد المائية وتحسين نوعية مياه نهر الليطاني، تمهيداً لإعادة استثمارها بشكل مستدام وآمن في مشاريع الريّ والطاقة".واكدت المصلحة أنها ستواصل تنفيذ برنامج المراقبة البيئية بالشراكة مع الوزارات المختصة، وستنشر النتائج بشفافية فور صدورها، "التزاماً بمبدأ الحق في الوصول إلى المعلومات وبهدف تعزيز الثقة في إدارة الموارد المائية الوطنية".