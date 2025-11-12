24
لبنان
ضمن حملة ميدانية جديدة… مصلحة نهر الليطاني أخذت عينات من المياه في إطار برنامج المراقبة الدورية
Lebanon 24
12-11-2025
|
02:23
A-
A+
نفّذت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في إطار مهامها الدائمة في رصد نوعية المياه وحماية الموارد المائية، حملة ميدانية جديدة لأخذ عينات من مياه نهر الليطاني في الحوض الأدنى، شملت مجرى النهر و السد التحويلي لمشروع ري القاسمية، وذلك ضمن برنامج المراقبة الدورية الذي تنفّذه المصلحة بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المعنية.
تهدف الحملة، بحسب بيان، إلى تقويم نوعية المياه المستخدمة في الريّ ضمن مناطق صور والنبطية والزهراني، والتحقق من مدى مطابقتها للمعايير البيئية والصحية المنصوص عليها في القوانين
اللبنانية
، ولا سيما قانون حماية البيئة الرقم 444/2002 وقانون المياه الرقم 192/2020، والتوصيات الفنية الصادرة عن
البنك الدولي
في إطار مشروع الإدارة المتكاملة لحوض نهر الليطاني.
ولفت البيان الى ان "توصيات البنك الدولي اكدت ضرورة تعزيز أنظمة المراقبة والتحليل الدوري للمياه في الحوض الأدنى، باعتباره منطقة حساسة زراعياً وسكانياً، وتشهد استخداماً واسعاً لمياه النهر في ريّ المحاصيل الزراعية. وتُعدّ نتائج هذه العينات أساسية لتحديد مستويات التلوث الصناعي والزراعي، ووضع خطط المعالجة والحدّ من مصادر التلوث".
وشددت المصلحة على أنّ "تحليل العينات الدورية يُشكّل خطوة أساسية في إطار تطبيق خارطة الطريق العلاجية الطارئة التي أقرّها
رئيس مجلس الوزراء
، والهادفة إلى حماية الموارد المائية وتحسين نوعية مياه نهر الليطاني، تمهيداً لإعادة استثمارها بشكل مستدام وآمن في مشاريع الريّ والطاقة".
واكدت المصلحة أنها ستواصل تنفيذ برنامج المراقبة البيئية بالشراكة مع الوزارات المختصة، وستنشر النتائج بشفافية فور صدورها، "التزاماً بمبدأ الحق في الوصول إلى المعلومات وبهدف تعزيز الثقة في إدارة الموارد المائية الوطنية".
