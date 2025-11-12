روّج المخدّرات في كسروان.. وهكذا اوقفته شعبة المعلومات

Advertisement

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحد من تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق ، توفرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المخدرات في مناطق كسروانعلى أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المذكور وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هويته، وهو المدعود. ف. (مواليد عام 1973، لبناني)بتاريخ 25/10/2025، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت إحدى الدوريات من تحديد مكان تواجده في محلة زوق مصبح، حيث أوقفته بالجرم المشهود أثناء قيامه بترويج المخدرات على متن سيارته من نوع كيا. بتفتيشه والسيارة تم ضبط/7/ طبّات مدون عليها “100 دولار” بداخلها مادة الكوكايين/10/ طبّات مدون عليها “NET” بداخلها مادة الكوكايين/3/ أوراق مدون عليها “100 دولار” بداخلها مادة باز الكوكايين/3/ أوراق مدون عليها “أجنبي 50 دولار” بداخلها مادة الكوكايينقنينة وأوراق “سانيتا” تستخدم لتعاطي مادة الباز/3/ هواتف خلوية، ومبلغ ماليبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدرات على متن السيارة المضبوطة في مناطق كسروانأُجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة المختصّ