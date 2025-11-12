24
o
بيروت
23
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
8
o
بشري
23
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"مستوطنات جديدة".. إسرائيل تعرض أراضٍ في بلدات جنوبية للبيع وهذه أسعارها (صورة)
Lebanon 24
12-11-2025
|
02:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت حركة استيطانية إسرائيلية تُعرف باسم "
أوري
تسافون" عن عرض أراضٍ وعقارات في
جنوب لبنان
للبيع، داعية المستثمرين إلى "التوجه شمالًا".
Advertisement
ونشرت الحركة خريطة للبلدات الجنوبية في منطقة جنوب
الليطاني
، مُعطية لكل منطقة أسماء عبرية، مع تحديد أسعار تبدأ من 300 ألف شيكل (حوالي 80 ألف دولار) لكل قطعة، ووصفت الأراضي بأنها "مستقبل مستوطنات جديدة".
وتمتد الخريطة من مصب نهر الليطاني في
البحر المتوسط
شمالًا حتى كفركلا، وتشمل بلدات
البقاع الغربي
وحاصبيا ومزارع
شبعا
، إضافة إلى أربع مدن رئيسية هي صور وبنت
جبيل
ومرجعيون وحاصبيا. (الجديد)
مواضيع ذات صلة
الجزيرة: مستوطنون ينهبون ثمار الزيتون من أراض فلسطينية جنوب بلدة عقربا في نابلس
Lebanon 24
الجزيرة: مستوطنون ينهبون ثمار الزيتون من أراض فلسطينية جنوب بلدة عقربا في نابلس
12/11/2025 12:10:50
12/11/2025 12:10:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بأسعار خيالية... منصة "إكس" تطرح الأسماء النادرة للبيع!
Lebanon 24
بأسعار خيالية... منصة "إكس" تطرح الأسماء النادرة للبيع!
12/11/2025 12:10:50
12/11/2025 12:10:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب ظروفها المادية الصعبة.. فنانة شهيرة تعرض أثاث منزلها للبيع (صور)
Lebanon 24
بسبب ظروفها المادية الصعبة.. فنانة شهيرة تعرض أثاث منزلها للبيع (صور)
12/11/2025 12:10:50
12/11/2025 12:10:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق لمسيّرات على علو منخفض فوق عدة قرى وبلدات جنوبية
Lebanon 24
"لبنان 24": تحليق لمسيّرات على علو منخفض فوق عدة قرى وبلدات جنوبية
12/11/2025 12:10:50
12/11/2025 12:10:50
Lebanon 24
Lebanon 24
البقاع الغربي
البحر المتوسط
جنوب لبنان
الليطاني
بنت جبيل
مرجعيون
البقاع
تابع
قد يعجبك أيضاً
في هذه المنطقة.. توقيف قاصرين يروّجون المخدرات
Lebanon 24
في هذه المنطقة.. توقيف قاصرين يروّجون المخدرات
05:01 | 2025-11-12
12/11/2025 05:01:52
Lebanon 24
Lebanon 24
قراءة في خطاب الشيخ قاسم.. هل يمهّد لجولة جديدة من النار في الجنوب؟
Lebanon 24
قراءة في خطاب الشيخ قاسم.. هل يمهّد لجولة جديدة من النار في الجنوب؟
05:00 | 2025-11-12
12/11/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبلان: المشكلة بهذا البلد ليست بغياب الحل بل بغياب الإرادة الوطنية
Lebanon 24
قبلان: المشكلة بهذا البلد ليست بغياب الحل بل بغياب الإرادة الوطنية
04:59 | 2025-11-12
12/11/2025 04:59:12
Lebanon 24
Lebanon 24
محافظ الشمال بالإنابة وقائماقاما بشري والمنية قدّموا التهاني لمروان ضاهر بانتخابه نقيبًا لمحامي طرابلس
Lebanon 24
محافظ الشمال بالإنابة وقائماقاما بشري والمنية قدّموا التهاني لمروان ضاهر بانتخابه نقيبًا لمحامي طرابلس
04:55 | 2025-11-12
12/11/2025 04:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع دوي صوت في منطقة الكفاءات.. هذا مصدره
Lebanon 24
سماع دوي صوت في منطقة الكفاءات.. هذا مصدره
04:53 | 2025-11-12
12/11/2025 04:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
Lebanon 24
حادثة مؤسفة جدّاً... هكذا خسر التلميذ جاد سالم حياته في "الباص"
08:40 | 2025-11-11
11/11/2025 08:40:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى من رئيس مجلس إدارة "الميدل ايست"... إليكم ما أعلنه للراغبين بالسفر بتكلفة أقلّ
Lebanon 24
بشرى من رئيس مجلس إدارة "الميدل ايست"... إليكم ما أعلنه للراغبين بالسفر بتكلفة أقلّ
07:13 | 2025-11-11
11/11/2025 07:13:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
Lebanon 24
ظاهرة خطيرة تعود إلى طرقات لبنان
13:20 | 2025-11-11
11/11/2025 01:20:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حلّ يُنهي "حرب لبنان".. القصة في اتفاق عمره 76 عاماً
Lebanon 24
حلّ يُنهي "حرب لبنان".. القصة في اتفاق عمره 76 عاماً
11:00 | 2025-11-11
11/11/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال في "قدس أقداس" الجيش الإسرائيلي.. صحيفة إسرائيلية تكشف
Lebanon 24
زلزال في "قدس أقداس" الجيش الإسرائيلي.. صحيفة إسرائيلية تكشف
16:27 | 2025-11-11
11/11/2025 04:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:01 | 2025-11-12
في هذه المنطقة.. توقيف قاصرين يروّجون المخدرات
05:00 | 2025-11-12
قراءة في خطاب الشيخ قاسم.. هل يمهّد لجولة جديدة من النار في الجنوب؟
04:59 | 2025-11-12
قبلان: المشكلة بهذا البلد ليست بغياب الحل بل بغياب الإرادة الوطنية
04:55 | 2025-11-12
محافظ الشمال بالإنابة وقائماقاما بشري والمنية قدّموا التهاني لمروان ضاهر بانتخابه نقيبًا لمحامي طرابلس
04:53 | 2025-11-12
سماع دوي صوت في منطقة الكفاءات.. هذا مصدره
04:48 | 2025-11-12
جعجع تسلّم دعوة من وفد دير بزمار للمشاركة في قداس إعلان قداسة المطران مالويان
فيديو
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
12/11/2025 12:10:50
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
Lebanon 24
انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير! (فيديو)
03:42 | 2025-11-05
12/11/2025 12:10:50
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
Lebanon 24
مباشرة على الهواء.. إعلامي شهير يُعلن اعتزاله المهنة قريباً (فيديو)
03:58 | 2025-11-03
12/11/2025 12:10:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24