لبنان

"مستوطنات جديدة".. إسرائيل تعرض أراضٍ في بلدات جنوبية للبيع وهذه أسعارها (صورة)

Lebanon 24
12-11-2025 | 02:43
أعلنت حركة استيطانية إسرائيلية تُعرف باسم "أوري تسافون" عن عرض أراضٍ وعقارات في جنوب لبنان للبيع، داعية المستثمرين إلى "التوجه شمالًا".
ونشرت الحركة خريطة للبلدات الجنوبية في منطقة جنوب الليطاني، مُعطية لكل منطقة أسماء عبرية، مع تحديد أسعار تبدأ من 300 ألف شيكل (حوالي 80 ألف دولار) لكل قطعة، ووصفت الأراضي بأنها "مستقبل مستوطنات جديدة".

وتمتد الخريطة من مصب نهر الليطاني في البحر المتوسط شمالًا حتى كفركلا، وتشمل بلدات البقاع الغربي وحاصبيا ومزارع شبعا، إضافة إلى أربع مدن رئيسية هي صور وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبيا. (الجديد) 

