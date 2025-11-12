Advertisement

لبنان

في بيان... هكذا علّقت "الكتائب" على خطاب قاسم

Lebanon 24
12-11-2025 | 03:27
A-
A+
Doc-P-1441237-638985403097491548.jpg
Doc-P-1441237-638985403097491548.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 صدر عن حزب الكتائب اللبنانية البيان التالي: "أطلّ علينا الأمين العام لحزب الله ليُطمئن الإسرائيلي بأن لا خطر يهدّد مستوطناته الشمالية، ويُبدي استعداد حزبه لإخلاء جنوب الليطاني من السلاح طمأنةً لإسرائيل، مؤكّدًا في الوقت نفسه أنه لن يسلّم سلاحه شمال الليطاني. والسؤال البديهي، ما وظيفة هذا السلاح بعد كل ذلك؟ وأين فكرة “مقاومة إسرائيل” إذا كانت أولويته اليوم طمأنتها لا مواجهتها؟". 
Advertisement


تابع البيان: "في المقابل، يوجّه تهديداته إلى الحكومة والداخل اللبناني، اللذين يعتبرهما "خدّام إسرائيل"، متوعدًا بأنّ نزف الجنوب، إن استمرّ، فسينزف معه كل لبنان بسبب أميركا وإسرائيل. هذا الخطاب التصعيدي لا يستهدف العدو، بل الداخل اللبناني والدولة ومؤسساتها". 


أضاف: "ويتساءل الشيخ قاسم عن سبب عدم وضع الحكومة خطة زمنية لاستعادة السيادة الوطنية وتكليف القوى الأمنية بتنفيذها، غافلًا عن أن قرار حصر السلاح الذي اتخذه مجلس الوزراء، إلى جانب خطة الجيش اللبناني، يشكّلان فعلًا خطة سيادية وطنية متكاملة تهدف إلى استعادة الدولة لسيادتها الكاملة على أراضيها، إذ لا يمكن لأي دولة أن تمتلك سيادة خارجية حقيقية قبل أن تُعيد سيادتها الداخلية. أما اعترافه بأن الحزب تحمّل "المسؤولية” طيلة ٤٢ عامًا، فهو الإقرار الأوضح بأن هذا النهج هو السبب المباشر لفقدان السيادة، وضعف الجيش، وترهّل مؤسسات الدولة. فمن يحتكر القرار الوطني ويفرض وصايته على مؤسسات الدولة لا يمكنه في الوقت نفسه الادعاء حماية الدولة أو الدفاع عنها - أقرّيتم بفشل تجربتكم!". 

أكمل: "وما هجوم الحزب اليوم على المجتمع الدولي إلا نتيجة تحوّل هذا المجتمع من مرحلة التغطية على الحزب ومحور الممانعة، ومنحه غطاءً ضمنيًا في تفاهماته الإقليمية مع إسرائيل، إلى مرحلة دعم قيام الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، وهو التحوّل الذي أخرج من يد الحزب ورقةً تفاوضيةً كان يستثمرها في الداخل والخارج.المؤسف أن حزب الله لا يزال يدعو شبابنا إلى الموت والاستشهاد، كما لو أنّ حياة هؤلاء لا قيمة لها، وكأنّ بيئته لم تكتفِ بما أصابها من تهجير ودمار وخسائر لا تُحصى مستسلماً سلفاً لنتيجة تفوق إسرائيل عليه ميدانياً".

ختم البيان: "لقد أصبح واضحًا اليوم أن تهديدات حزب الله موجّهة إلى "عدوه الداخلي" — الحكومة والدولة اللبنانية — أكثر مما هي موجّهة إلى العدو الإسرائيلي. إنه مشهد جنون خسارة إيران لورقة التفاوض اللبنانية من يدها، ومحاولة يائسة لتعويضها بخطابات التهديد والوعيد"". 
مواضيع ذات صلة
التمديد يطفو على السطح بضغط خارجي.. والسعودية تتابع خطاب قاسم من دون تعليق
lebanon 24
12/11/2025 12:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
خطاب قاسم: رسالة متشددة ورسالتان إيجابيتان
lebanon 24
12/11/2025 12:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
خطاب قاسم.. تهدئة على كل المستويات
lebanon 24
12/11/2025 12:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا علّقت "جهات غربية" على قضية تجمع الروشة
lebanon 24
12/11/2025 12:11:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

المجتمع الدولي

الجيش اللبناني

مجلس الوزراء

الأمين العام

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:01 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:59 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:55 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:53 | 2025-11-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:01 | 2025-11-12
05:00 | 2025-11-12
04:59 | 2025-11-12
04:55 | 2025-11-12
04:53 | 2025-11-12
04:48 | 2025-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24