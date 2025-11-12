عن الشروط التي حملها وفد الخزانة الأميركية للبنان.. هذا ما كشفه كرم

Advertisement

أضاف كرم في حديث الى صوت" كل " : "لكن بمفهوم الرئيس ، الذي يعرّض البلد لهزات خطيرة جدا، ممكن ان يغض النظر عنه ويخلق مئة حجة لعدم وضعه على جدول الأعمال"، متمنيا على "الرئيس عدم اختتام مسيرته السياسية بهكذا خطوة تضرب بعرض الحائط" .ودعا "رئيس الجمهورية الى ممارسة دوره، عبر توجيه كتاب الى رئيس مجلس النواب لتلاوة المشروع أمام مجلس النواب ليصبح نافذاً بعد أربعين يوما من تلاوته".وردا على سؤال حول الشروط التي حملها وفد الخزانة الأميركية للبنان، أسف كرم" لوضع لبنان المنهار بسبب تضحية ببلده"، مشيرا الى "اننا لا نستطيع تحمّل كل هذه الشروط والمعني الأساسي هو حزب الله الذي عليه أولا أن يبدّي وطنه على أيديوليجيته الايرانية".ودعا" المسؤولين اللبنانيين الى اقران تصريحاتهم الاصلاحية بأفعال حقيقية متوقفا عند التطورات الايجابية التي تشهدها ، التي وإن لم تنعم حتى الآن بالاستقرار التام إلا أنّ رئيسها يُستقبل في أهم المحافل الدولية".