لبنان

عن الشروط التي حملها وفد الخزانة الأميركية للبنان.. هذا ما كشفه كرم

Lebanon 24
12-11-2025 | 03:42
اعتبر النائب فادي كرم أن " المسار الدستوري لمشروع القانون المعجّل المكرر المتعلق باقتراع المغتربين والذي أقرته الحكومة واضحٌ، فهو  يحال الى مجلس النواب ويتم وضعه على رأس جدول أعمال جلسة تشريعية مقبلة".
أضاف كرم في حديث الى صوت" كل لبنان" : "لكن بمفهوم الرئيس نبيه بري، الذي يعرّض البلد لهزات خطيرة جدا، ممكن ان يغض النظر عنه ويخلق مئة حجة لعدم وضعه على جدول الأعمال"، متمنيا على "الرئيس بري عدم اختتام مسيرته السياسية بهكذا خطوة تضرب الدستور بعرض الحائط" .


ودعا "رئيس الجمهورية الى ممارسة دوره، عبر توجيه كتاب الى رئيس مجلس النواب لتلاوة المشروع أمام مجلس النواب ليصبح نافذاً بعد أربعين يوما من تلاوته".


وردا على سؤال حول الشروط التي حملها وفد الخزانة الأميركية للبنان، أسف كرم" لوضع لبنان المنهار بسبب تضحية حزب الله ببلده"، مشيرا الى "اننا لا نستطيع تحمّل كل هذه الشروط والمعني الأساسي هو حزب الله الذي عليه أولا أن يبدّي وطنه على أيديوليجيته الايرانية".


ودعا" المسؤولين اللبنانيين الى اقران تصريحاتهم الاصلاحية بأفعال حقيقية متوقفا عند التطورات الايجابية التي تشهدها سوريا، التي وإن لم تنعم حتى الآن بالاستقرار التام إلا أنّ رئيسها يُستقبل في أهم المحافل الدولية".
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24