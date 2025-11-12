Advertisement

لبنان

هذه حقيقة حصول ضباط الجيش على هبة مالية قبل إحالتهم على التقاعد

Lebanon 24
12-11-2025 | 04:06
اعلنت قيادة الجيش في بيان انه"يتداول بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي معلومات حول تقديم هبة مالية من إحدى الدول العربية إلى ضباط الجيش قبل إحالتهم على التقاعد.
تنفي قيادة الجيش هذه المعلومات نفيًا قاطعًا وتؤكد ضرورة التحلي بالمسؤولية، وتوخي الدقة في نشر أي خبر عن المؤسسة العسكرية، والعودة إلى بياناتها للحصول على المعلومات الدقيقة".
 
